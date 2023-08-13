Российские военные начнут использовать нейросети в борьбе с Украиной

14 августа 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

Российские беспилотники в ближайшем будущем будут управляться при помощи нейросетей, отметил руководитель проектной группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для борьбы с ВСУ в зоне спецоперации российские военные обратились к нейросетям. Об этом рассказал руководитель проектной группы, которая занимается разработкой системы самонаведения для дронов-камикадзе. «Систему самонаведения для дронов-камикадзе семейства „Овод“ на основе нейросети создали в России. Ее уже протестировали и вскоре испытают в зоне спецоперации», — сообщил руководитель проектной группы, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что система позволяет атаковать цели с точностью до 90%. Статья по теме Что такое нейросеть Chat GPT. Инфографика Нейросети были созданы для того, чтобы обрабатывать за человека огромные массивы данных. После их обработки они выдают решение. В 2023 году нейросети стали активно использовать в создании фотографии, написании текстов, музыки, строительстве и в военном деле. Также планируется использование нейросетей для поиска кандидатов на работу, например, на должность кандидатов в судьи, передает РАПСИ.

Для борьбы с ВСУ в зоне спецоперации российские военные обратились к нейросетям. Об этом рассказал руководитель проектной группы, которая занимается разработкой системы самонаведения для дронов-камикадзе. «Систему самонаведения для дронов-камикадзе семейства „Овод“ на основе нейросети создали в России. Ее уже протестировали и вскоре испытают в зоне спецоперации», — сообщил руководитель проектной группы, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что система позволяет атаковать цели с точностью до 90%. Нейросети были созданы для того, чтобы обрабатывать за человека огромные массивы данных. После их обработки они выдают решение. В 2023 году нейросети стали активно использовать в создании фотографии, написании текстов, музыки, строительстве и в военном деле. Также планируется использование нейросетей для поиска кандидатов на работу, например, на должность кандидатов в судьи, передает РАПСИ.