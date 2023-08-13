13 августа 2023

Российские военные начнут использовать нейросети в борьбе с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Высадка яблонь в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, пульт дрона, бла, dji, дрон
Российские беспилотники в ближайшем будущем будут управляться при помощи нейросетей, отметил руководитель проектной группы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для борьбы с ВСУ в зоне спецоперации российские военные обратились к нейросетям. Об этом рассказал руководитель проектной группы, которая занимается разработкой системы самонаведения для дронов-камикадзе.

«Систему самонаведения для дронов-камикадзе семейства „Овод“ на основе нейросети создали в России. Ее уже протестировали и вскоре испытают в зоне спецоперации», — сообщил руководитель проектной группы, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что система позволяет атаковать цели с точностью до 90%.

Статья по теме
Что такое нейросеть Chat GPT. Инфографика

Нейросети были созданы для того, чтобы обрабатывать за человека огромные массивы данных. После их обработки они выдают решение. В 2023 году нейросети стали активно использовать в создании фотографии, написании текстов, музыки, строительстве и в военном деле. Также планируется использование нейросетей для поиска кандидатов на работу, например, на должность кандидатов в судьи, передает РАПСИ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для борьбы с ВСУ в зоне спецоперации российские военные обратились к нейросетям. Об этом рассказал руководитель проектной группы, которая занимается разработкой системы самонаведения для дронов-камикадзе. «Систему самонаведения для дронов-камикадзе семейства „Овод“ на основе нейросети создали в России. Ее уже протестировали и вскоре испытают в зоне спецоперации», — сообщил руководитель проектной группы, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что система позволяет атаковать цели с точностью до 90%. Нейросети были созданы для того, чтобы обрабатывать за человека огромные массивы данных. После их обработки они выдают решение. В 2023 году нейросети стали активно использовать в создании фотографии, написании текстов, музыки, строительстве и в военном деле. Также планируется использование нейросетей для поиска кандидатов на работу, например, на должность кандидатов в судьи, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...