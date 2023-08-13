Челябинский мясокомбинат вышел на рынки семи новых регионов

Челябинская область находится на первом месте в УрФО по производству мясных изделий Фото: Светлана Симина © URA.RU

Мясокомбинат «Ромкор» из Челябинска вышел на рынки семи новых регионов Сибири и Поволжья. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, количество регионов с присутствием продукции «Ромкора» удвоилось.

«Приступили к поставке своей продукции в Красноярск, Омск, Саратовскую, Самарскую и Пензенскую области, а также Удмуртию и Мордовию. Развивать экспорт в другие регионы нам позволяют собственный свинокомплекс и инфраструктура для подготовки сырья», — уточнили URA.RU в «Ромкоре».

В торговые сети указанных регионов поступили тестовые партии по 10 тысяч кг мясных изделий. Покупателям предложили колбасы, сервелат и томленое мясо. Как сообщил гендиректор Сергей Федоров, стратегически компания не спешит сразу проникнуть в каждый российский супермаркет, опасаясь, что интенсивный рост может снизить качество продукции, в состав которой добавили больше натурального мяса.

В челябинском минсельхозе заметили, что область входит в десятку регионов с самым большим поголовьем свиней с показателем в 744 тысячи голов. В УрФО Южный Урал занимает первое место по производству продукции животноводства. Выпуск в денежном выражении 2022 году достиг 59,9 млрд рублей. Объемы позволяют поставлять товары на пределы региона. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Евгений Литвинов.

В настоящее время продукция МПК «Ромкор» реализуется в Челябинской, Свердловской, Пермской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и Башкортостане. Компания продолжит экспансию в новые регионы.