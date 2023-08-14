Шеф отдела полиции Екатеринбурга уезжает в Москву ради повышения

После «генеральской учебы» екатеринбургский подполковник может получить новые погоны и руководящую должность Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела полиции № 8 в Екатеринбурге Роман Хайдаршин уезжает в Москву на учебу в Академию управления МВД России — самое престижное в России высшее учебное заведение по подготовке руководящего состава органов внутренних дел. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Информацию о кадровой рокировке подтвердил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых и добавил, что преемник Хайдаршина — экс-шеф полиции Асбеста Сергей Бурдин — уже приступил к работе.

«Сегодня, 14 августа, полковник полиции Сергей Александрович Бурдин приступил к исполнению служебных обязанностей в качестве руководителя отдела полиции №8 УМВД по Екатеринбургу. По этому случаю глава гарнизона Максим Метелица провел церемонию представления нового руководителя личному составу. Это произошло в актовом зале городского УВД на Фрунзе 74. В свою очередь, Роман Хайдаршин, до сего дня временно исполнявший обязанности начальника ОП № 8, находится в плановом отпуске до 1 сентября. По его окончанию он убудет на учебу в академию управления МВД РФ сроком на два года», — сказал Горелых.

По его словам, после окончания обучения подполковник Хайдаршин будет иметь полномочия, опыт и знания для того, чтобы возглавить любое подразделение территориального уровня системы МВД. «Где он затем продолжит службу, покажет дальнейшее распределение», — отметил полковник.

Источник URA.RU в силовых структурах пояснил, что учебу в Академии управления МВД неофициально называют «генеральской учебой» — после окончания заведения выпускники нередко получают новые погоны. В Академии готовят действующих сотрудников полиции к руководящим должностям.

«Роман Хайдаршин — мобовец (выходец из структуры милиции общественной безопасности — прим.ред.). Честный, порядочный полицейский, в отделе пользуется большим уважением. В работе с гражданами он всегда был предельно корректен и внимателен», — охарактеризовал будущего курсанта его коллега.

Ранее сообщалось, что начальник полиции Асбеста Сергей Бурдин перейдет на службу в екатеринбургский ОП-8. Его кандидатура рассматривалась наравне с еще несколькими полицейскими.