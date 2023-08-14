Тюменцы стали отказываться от ипотеки

ЕРЗ: В Тюмени процент ипотечных сделок снизился вдвое

Данные от застройщиков приходятся на рынок первичного жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюменской области стали реже брать ипотеку. Об этом говорят данные Единого ресурса застройщиков. За последний год количество сделок с ипотекой в Тюмени сократились с 82% до 37%.

«Значительное снижение показателя роста доли сделок с ипотекой на период января 2023 года по сравнению с июнем 2022 года произошло в Тюмени (с 82% до 37%) и Тюменской области (с 91% до 45%)», — такие данные приводит ЕРЗ. Анализ проводился на рынке новостроек.

Ранее тюменские риелторы прогнозировали рост цен на квартиры из-за повышения ключевой ставки Банка России. Решение Центробанка ведет за собой повышение ставок по ипотечным кредитам, что в свою очередь делает ипотеку менее доступной и снижает спрос на жилье.