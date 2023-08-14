Тюменцы стали отказываться от ипотеки

ЕРЗ: В Тюмени процент ипотечных сделок снизился вдвое
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Данные от застройщиков приходятся на рынок первичного жилья Фото:

Жители Тюменской области стали реже брать ипотеку. Об этом говорят данные Единого ресурса застройщиков. За последний год количество сделок с ипотекой в Тюмени сократились с 82% до 37%.

«Значительное снижение показателя роста доли сделок с ипотекой на период января 2023 года по сравнению с июнем 2022 года произошло в Тюмени (с 82% до 37%) и Тюменской области (с 91% до 45%)», — такие данные приводит ЕРЗ. Анализ проводился на рынке новостроек.

Ранее тюменские риелторы прогнозировали рост цен на квартиры из-за повышения ключевой ставки Банка России. Решение Центробанка ведет за собой повышение ставок по ипотечным кредитам, что в свою очередь делает ипотеку менее доступной и снижает спрос на жилье.

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Жители Тюменской области стали реже брать ипотеку. Об этом говорят данные Единого ресурса застройщиков. За последний год количество сделок с ипотекой в Тюмени сократились с 82% до 37%. «Значительное снижение показателя роста доли сделок с ипотекой на период января 2023 года по сравнению с июнем 2022 года произошло в Тюмени (с 82% до 37%) и Тюменской области (с 91% до 45%)», — такие данные приводит ЕРЗ. Анализ проводился на рынке новостроек. Ранее тюменские риелторы прогнозировали рост цен на квартиры из-за повышения ключевой ставки Банка России. Решение Центробанка ведет за собой повышение ставок по ипотечным кредитам, что в свою очередь делает ипотеку менее доступной и снижает спрос на жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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