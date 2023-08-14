Патрульный истребитель ВС РФ зафиксировал норвежский самолет над Баренцевым морем

Для опознания цели в воздух был поднят российский истребитель МиГ-29
Российская авиация обнаружила самолет Р-8А «Посейдон» военно-воздушных сил Норвегии возле государственных границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, для опознания цели в воздух был поднят российский истребитель МиГ-29. Там добавили, что иностранный самолет развернулся у границ РФ и не допустил их нарушение.
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