Патрульный истребитель ВС РФ зафиксировал норвежский самолет над Баренцевым морем

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, миг-29, самолет, авиациия, stock
Для опознания цели в воздух был поднят российский истребитель МиГ-29 Фото:

Российская авиация обнаружила самолет Р-8А «Посейдон» военно-воздушных сил Норвегии возле государственных границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, для опознания цели в воздух был поднят российский истребитель МиГ-29. Там добавили, что иностранный самолет развернулся у границ РФ и не допустил их нарушение.

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Российская авиация обнаружила самолет Р-8А «Посейдон» военно-воздушных сил Норвегии возле государственных границ РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А „Посейдон“ ВВС Норвегии», — написали в telegram-канале Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, для опознания цели в воздух был поднят российский истребитель МиГ-29. Там добавили, что иностранный самолет развернулся у границ РФ и не допустил их нарушение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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