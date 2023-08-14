Мэр Екатеринбурга перечислил самые любимые улицы города

14 августа 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов считает эталоном улицу Свердлова Фото: Московец Илья © URA.RU С уральской столицей связаны ключевые события в судьбе Алексея Орлова: здесь он стал заместителем председателя правительства Свердловской области. Потом перешел в администрацию Екатеринбурга, где занял пост первого заместителя главы города, а позже и вовсе стал главой Екатеринбурга. Есть в городе места, которые мэру Орлову особенно полюбились. Например, любимыми улицами стали Вайнера и Свердлова. Об этом он рассказал URA.RU. «Эталон для меня — Свердлова. Из пешеходных полюбил улицу Вайнера. Я помню, когда ее только сделали пешеходной — приезжал в командировку, смотрел, как коллеги в Екатеринбурге организовали „уральский Арбат“. Сейчас мы открыли на ней большой светодиодный экран. Это тоже пример, когда от идеи до реализации прошло всего несколько месяцев. Мы придумали этот экран вместе с Андреем Моисеевичем Симановским, когда увидели положительную реакцию горожан на новогоднее оформление улицы. Мы и дальше будем заниматься благоустройством Вайнера», — поделился Орлов. Ранее глава уральской столицы Алексей Орлов дал интервью URA.RU. Градоначальник впервые рассказал о своем детстве, о работе в милиции, как оказался в Питере, почему принял предложение работать в свердловском правительстве, как принимает решения и какие ценности для него важны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С уральской столицей связаны ключевые события в судьбе Алексея Орлова: здесь он стал заместителем председателя правительства Свердловской области. Потом перешел в администрацию Екатеринбурга, где занял пост первого заместителя главы города, а позже и вовсе стал главой Екатеринбурга. Есть в городе места, которые мэру Орлову особенно полюбились. Например, любимыми улицами стали Вайнера и Свердлова. Об этом он рассказал URA.RU. «Эталон для меня — Свердлова. Из пешеходных полюбил улицу Вайнера. Я помню, когда ее только сделали пешеходной — приезжал в командировку, смотрел, как коллеги в Екатеринбурге организовали „уральский Арбат“. Сейчас мы открыли на ней большой светодиодный экран. Это тоже пример, когда от идеи до реализации прошло всего несколько месяцев. Мы придумали этот экран вместе с Андреем Моисеевичем Симановским, когда увидели положительную реакцию горожан на новогоднее оформление улицы. Мы и дальше будем заниматься благоустройством Вайнера», — поделился Орлов. Ранее глава уральской столицы Алексей Орлов дал интервью URA.RU. Градоначальник впервые рассказал о своем детстве, о работе в милиции, как оказался в Питере, почему принял предложение работать в свердловском правительстве, как принимает решения и какие ценности для него важны.