Застрявшие в Анталье туристы начали сами покупать билеты в Екатеринбург

14 августа 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Люди покупают билеты на рейсы других авиакомпаний, но, по их словам, мест почти нет Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Застрявшие на турецком курорте туристы из Свердловской области начали самостоятельно покупать билеты на другие рейсы, чтобы добраться домой. Незапланированные покупки обходятся им недешево, передал URA.RU один из отдыхающих, который ждет отправки самолета. «Мы четверо улетели „Победой“. Работа. Готовы участвовать в исках и претензиях. Мы душой и сердцем с вами. Бьем во все колокола», — передали привет соотечественникам туристы, сумевшие вырваться домой. Их примеру последовали некоторые другие — прежде всего те, у кого маленькие дети. К примеру, сумма билетов на троих человек составила 120 тысяч рублей. Скандал с рейсом из Антальи в Екатеринбург длится с субботы, 12 августа. Из-за поломки борт авиакомпании Red Wings не смог вылететь на Урал. В Турции застряли порядка 400 человек. Еще столько же человек ожидают своего рейса в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Вся актуальная информация о событии собрана в сюжете.

Застрявшие на турецком курорте туристы из Свердловской области начали самостоятельно покупать билеты на другие рейсы, чтобы добраться домой. Незапланированные покупки обходятся им недешево, передал URA.RU один из отдыхающих, который ждет отправки самолета. «Мы четверо улетели „Победой“. Работа. Готовы участвовать в исках и претензиях. Мы душой и сердцем с вами. Бьем во все колокола», — передали привет соотечественникам туристы, сумевшие вырваться домой. Их примеру последовали некоторые другие — прежде всего те, у кого маленькие дети. К примеру, сумма билетов на троих человек составила 120 тысяч рублей. Скандал с рейсом из Антальи в Екатеринбург длится с субботы, 12 августа. Из-за поломки борт авиакомпании Red Wings не смог вылететь на Урал. В Турции застряли порядка 400 человек. Еще столько же человек ожидают своего рейса в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Вся актуальная информация о событии собрана в сюжете.