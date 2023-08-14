Пропавшего в ЯНАО 20-летнего парня нашли мертвым 15 августа 2023 в 06:29 Размер текста - 17 + Молодого человека искали трое суток Фото: Сергей Русанов © URA.RU Обнаружено тело 20-летнего Дмитрия Конева. Молодой человек пропал в Салехарде (ЯНАО) трое суток назад. Об прекращении поисков сообщили волонтеры ДПСО «Ямал». «Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал». Где было найдено тело и при каких обстоятельствах умер молодой человек, не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) пропал молодой человек. В последний раз его видели вечером 12 августа. Обнаружено тело 20-летнего Дмитрия Конева. Молодой человек пропал в Салехарде (ЯНАО) трое суток назад. Об прекращении поисков сообщили волонтеры ДПСО «Ямал». «Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал». Где было найдено тело и при каких обстоятельствах умер молодой человек, не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) пропал молодой человек. В последний раз его видели вечером 12 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям