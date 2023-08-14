14 августа 2023

Пропавшего в ЯНАО 20-летнего парня нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, поиск пропавших, охотник с собакой
Молодого человека искали трое суток Фото:

Обнаружено тело 20-летнего Дмитрия Конева. Молодой человек пропал в Салехарде (ЯНАО) трое суток назад. Об прекращении поисков сообщили волонтеры ДПСО «Ямал».

«Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал». Где было найдено тело и при каких обстоятельствах умер молодой человек, не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) пропал молодой человек. В последний раз его видели вечером 12 августа.

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Обнаружено тело 20-летнего Дмитрия Конева. Молодой человек пропал в Салехарде (ЯНАО) трое суток назад. Об прекращении поисков сообщили волонтеры ДПСО «Ямал». «Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал». Где было найдено тело и при каких обстоятельствах умер молодой человек, не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) пропал молодой человек. В последний раз его видели вечером 12 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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