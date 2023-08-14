Пропавшего в ЯНАО 20-летнего парня нашли мертвым

Молодого человека искали трое суток
Обнаружено тело 20-летнего Дмитрия Конева. Молодой человек пропал в Салехарде (ЯНАО) трое суток назад. Об прекращении поисков сообщили волонтеры ДПСО «Ямал».
«Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал». Где было найдено тело и при каких обстоятельствах умер молодой человек, не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) пропал молодой человек. В последний раз его видели вечером 12 августа.
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