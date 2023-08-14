Губернатор ХМАО взяла на контроль помощь пострадавшим в ЧП на месторождении

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова взяла на личный контроль помощь пострадавшим от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом сообщил telegram-канал правительства округа «Югра Z официально».
«Губернатор автономного округа Наталья Комарова держит ситуацию под личным контролем. Она дала все соответствующие распоряжения», — указано в публикации.
Накануне Комарова опубликовала пост в своем личном telegram-канале, что с 14 августа находится в отпуске. Тем не менее, ситуация остается на контроле главы региона. В публикации правительства Югры со ссылкой на СКР указано, что «пожар произошел вследствие нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ».
В ЧП пострадало шестеро нефтяников, все они госпитализированы. Состояние, по данным депздрава ХМАО, остается тяжелым и крайне-тяжелым, пострадавшие получили ожоги до 90% поверхности тела. За их жизнь борются медики Пыть-Яха, Сургута и Нягани.
Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование ЧП на Талинском месторождении. Он потребовал от руководителя югорского СК Михаила Мокшина предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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