14 августа 2023

Губернатор ХМАО взяла на контроль помощь пострадавшим в ЧП на месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Губернатор ХМАО взяла на контроль помощь пострадавшим в ЧП на месторождении, несмотря на отпуск Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова взяла на личный контроль помощь пострадавшим от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом сообщил telegram-канал правительства округа «Югра Z официально».

«Губернатор автономного округа Наталья Комарова держит ситуацию под личным контролем. Она дала все соответствующие распоряжения», — указано в публикации.

Накануне Комарова опубликовала пост в своем личном telegram-канале, что с 14 августа находится в отпуске. Тем не менее, ситуация остается на контроле главы региона. В публикации правительства Югры со ссылкой на СКР указано, что «пожар произошел вследствие нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ».

В ЧП пострадало шестеро нефтяников, все они госпитализированы. Состояние, по данным депздрава ХМАО, остается тяжелым и крайне-тяжелым, пострадавшие получили ожоги до 90% поверхности тела. За их жизнь борются медики Пыть-Яха, Сургута и Нягани.

Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование ЧП на Талинском месторождении. Он потребовал от руководителя югорского СК Михаила Мокшина предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова взяла на личный контроль помощь пострадавшим от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом сообщил telegram-канал правительства округа «Югра Z официально». «Губернатор автономного округа Наталья Комарова держит ситуацию под личным контролем. Она дала все соответствующие распоряжения», — указано в публикации. Накануне Комарова опубликовала пост в своем личном telegram-канале, что с 14 августа находится в отпуске. Тем не менее, ситуация остается на контроле главы региона. В публикации правительства Югры со ссылкой на СКР указано, что «пожар произошел вследствие нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ». В ЧП пострадало шестеро нефтяников, все они госпитализированы. Состояние, по данным депздрава ХМАО, остается тяжелым и крайне-тяжелым, пострадавшие получили ожоги до 90% поверхности тела. За их жизнь борются медики Пыть-Яха, Сургута и Нягани. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование ЧП на Талинском месторождении. Он потребовал от руководителя югорского СК Михаила Мокшина предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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