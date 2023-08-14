Губернатор ХМАО взяла на контроль помощь пострадавшим в ЧП на месторождении 15 августа 2023 в 13:04 Размер текста - 17 + Губернатор ХМАО взяла на контроль помощь пострадавшим в ЧП на месторождении, несмотря на отпуск Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова взяла на личный контроль помощь пострадавшим от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом сообщил telegram-канал правительства округа «Югра Z официально». «Губернатор автономного округа Наталья Комарова держит ситуацию под личным контролем. Она дала все соответствующие распоряжения», — указано в публикации. Накануне Комарова опубликовала пост в своем личном telegram-канале, что с 14 августа находится в отпуске. Тем не менее, ситуация остается на контроле главы региона. В публикации правительства Югры со ссылкой на СКР указано, что «пожар произошел вследствие нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ». В ЧП пострадало шестеро нефтяников, все они госпитализированы. Состояние, по данным депздрава ХМАО, остается тяжелым и крайне-тяжелым, пострадавшие получили ожоги до 90% поверхности тела. За их жизнь борются медики Пыть-Яха, Сургута и Нягани. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование ЧП на Талинском месторождении. Он потребовал от руководителя югорского СК Михаила Мокшина предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова взяла на личный контроль помощь пострадавшим от взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Октябрьском районе. Об этом сообщил telegram-канал правительства округа «Югра Z официально». «Губернатор автономного округа Наталья Комарова держит ситуацию под личным контролем. Она дала все соответствующие распоряжения», — указано в публикации. Накануне Комарова опубликовала пост в своем личном telegram-канале, что с 14 августа находится в отпуске. Тем не менее, ситуация остается на контроле главы региона. В публикации правительства Югры со ссылкой на СКР указано, что «пожар произошел вследствие нарушения правил безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ». В ЧП пострадало шестеро нефтяников, все они госпитализированы. Состояние, по данным депздрава ХМАО, остается тяжелым и крайне-тяжелым, пострадавшие получили ожоги до 90% поверхности тела. За их жизнь борются медики Пыть-Яха, Сургута и Нягани. Ранее URA.RU писало, что глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование ЧП на Талинском месторождении. Он потребовал от руководителя югорского СК Михаила Мокшина предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям