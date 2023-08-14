14 августа 2023

В Тракторозаводском районе Челябинска на месяц ограничат движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные работы, перекрытие дороги, ремонт дороги, дорожные ограждения, улица луганская, ограничение движения
Работы продлятся с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта по улице Первой Пятилетки. Работы продлятся с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября, сообщили URA.RU в пресс службе мэрии Челябинска.

«В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе в районе дома №30 — трамвайного депо №1. Движение транспорта ограничивается по обеим сторонам от трамвайных путей. Место проведения работ будет ограждено, движение транспорта и пешеходов организовано по схеме, согласованной с ГИБДД», — сообщили в пресс-службе.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут. При движении по данному участку горожанам и гостям города следует быть предельно внимательными и ориентироваться на установленные временные знаки. Информацию об изменениях в работе общественного транспорта в мэрии предоставят позднее.

На месяц будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе в районе дома №30 — трамвайного депо №1
На месяц будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе в районе дома №30 — трамвайного депо №1

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В Тракторозаводском районе Челябинска из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта по улице Первой Пятилетки. Работы продлятся с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября, сообщили URA.RU в пресс службе мэрии Челябинска. «В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе в районе дома №30 — трамвайного депо №1. Движение транспорта ограничивается по обеим сторонам от трамвайных путей. Место проведения работ будет ограждено, движение транспорта и пешеходов организовано по схеме, согласованной с ГИБДД», — сообщили в пресс-службе. Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут. При движении по данному участку горожанам и гостям города следует быть предельно внимательными и ориентироваться на установленные временные знаки. Информацию об изменениях в работе общественного транспорта в мэрии предоставят позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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