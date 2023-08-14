В Тракторозаводском районе Челябинска на месяц ограничат движение транспорта

В Тракторозаводском районе Челябинска из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта по улице Первой Пятилетки. Работы продлятся с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября, сообщили URA.RU в пресс службе мэрии Челябинска.
«В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе в районе дома №30 — трамвайного депо №1. Движение транспорта ограничивается по обеим сторонам от трамвайных путей. Место проведения работ будет ограждено, движение транспорта и пешеходов организовано по схеме, согласованной с ГИБДД», — сообщили в пресс-службе.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут. При движении по данному участку горожанам и гостям города следует быть предельно внимательными и ориентироваться на установленные временные знаки. Информацию об изменениях в работе общественного транспорта в мэрии предоставят позднее.
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