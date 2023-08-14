В Тракторозаводском районе Челябинска на месяц ограничат движение транспорта

15 августа 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Работы продлятся с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта по улице Первой Пятилетки. Работы продлятся с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября, сообщили URA.RU в пресс службе мэрии Челябинска. «В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе в районе дома №30 — трамвайного депо №1. Движение транспорта ограничивается по обеим сторонам от трамвайных путей. Место проведения работ будет ограждено, движение транспорта и пешеходов организовано по схеме, согласованной с ГИБДД», — сообщили в пресс-службе. Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут. При движении по данному участку горожанам и гостям города следует быть предельно внимательными и ориентироваться на установленные временные знаки. Информацию об изменениях в работе общественного транспорта в мэрии предоставят позднее. На месяц будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе в районе дома №30 — трамвайного депо №1 Скрин: сайт мэрии г. Челябинска

В Тракторозаводском районе Челябинска из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта по улице Первой Пятилетки. Работы продлятся с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября, сообщили URA.RU в пресс службе мэрии Челябинска. «В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 22.00 15 августа и до 23.00 15 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Первой Пятилетки в районе в районе дома №30 — трамвайного депо №1. Движение транспорта ограничивается по обеим сторонам от трамвайных путей. Место проведения работ будет ограждено, движение транспорта и пешеходов организовано по схеме, согласованной с ГИБДД», — сообщили в пресс-службе. Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут. При движении по данному участку горожанам и гостям города следует быть предельно внимательными и ориентироваться на установленные временные знаки. Информацию об изменениях в работе общественного транспорта в мэрии предоставят позднее.