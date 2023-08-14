14 августа 2023

У курганцев ломается техника из-за внезапных отключений электричества во время пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, линия электропередач, лэп, провода, электричество
Внезапные отключения электричества, в том числе, возникают во время лесных пожаров Фото:

В Курганской области из-за превентивных отключений электричества, которые власти, в том числе, проводили из-за лесных пожаров, у местных жителей выходит из строя техника. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов, который также является руководителем регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль».

«Газовые котлы — довольно сложные механизмы, и после отключения электричества в их работе могут происходить сбои. Насосы для подкачки воды тоже могут пострадать. Иногда приходится вызывать мастеров. Во время отключения в компьютерах и телевизорах может быть сбой программного обеспечения», — сообщил Камшилов. Он добавил, что такие случаи сложно доказать.

Эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк также рассказывал URA.RU, что отключение электричества означает не только остановку предприятий, холодильников у населения и порчу продуктов, но и прекращение работы водяных насосов. По его мнению, так делать нельзя. Некоторые жители сгоревшего микрорайона Смолино считают, что если бы у них не отключили электричество, они смогли бы использовать насосы для подкачки воды и потушить пожар.

Ранее власти объясняли URA.RU, что за отключение электричества во время опасных ситуаций в регионе отвечает комиссия по ЧС и пожарной безопасности, куда входят представители областного правительства. Чиновники проводят превентивные отключения для осуществления мер пожарной безопасности, предотвращения крупных природных и техногенных пожаров, а также недопущению их дальнейшего распространения.

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В Курганской области из-за превентивных отключений электричества, которые власти, в том числе, проводили из-за лесных пожаров, у местных жителей выходит из строя техника. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов, который также является руководителем регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль». «Газовые котлы — довольно сложные механизмы, и после отключения электричества в их работе могут происходить сбои. Насосы для подкачки воды тоже могут пострадать. Иногда приходится вызывать мастеров. Во время отключения в компьютерах и телевизорах может быть сбой программного обеспечения», — сообщил Камшилов. Он добавил, что такие случаи сложно доказать. Эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк также рассказывал URA.RU, что отключение электричества означает не только остановку предприятий, холодильников у населения и порчу продуктов, но и прекращение работы водяных насосов. По его мнению, так делать нельзя. Некоторые жители сгоревшего микрорайона Смолино считают, что если бы у них не отключили электричество, они смогли бы использовать насосы для подкачки воды и потушить пожар. Ранее власти объясняли URA.RU, что за отключение электричества во время опасных ситуаций в регионе отвечает комиссия по ЧС и пожарной безопасности, куда входят представители областного правительства. Чиновники проводят превентивные отключения для осуществления мер пожарной безопасности, предотвращения крупных природных и техногенных пожаров, а также недопущению их дальнейшего распространения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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