У курганцев ломается техника из-за внезапных отключений электричества во время пожаров

15 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Внезапные отключения электричества, в том числе, возникают во время лесных пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области из-за превентивных отключений электричества, которые власти, в том числе, проводили из-за лесных пожаров, у местных жителей выходит из строя техника. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов, который также является руководителем регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль». «Газовые котлы — довольно сложные механизмы, и после отключения электричества в их работе могут происходить сбои. Насосы для подкачки воды тоже могут пострадать. Иногда приходится вызывать мастеров. Во время отключения в компьютерах и телевизорах может быть сбой программного обеспечения», — сообщил Камшилов. Он добавил, что такие случаи сложно доказать. Эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк также рассказывал URA.RU, что отключение электричества означает не только остановку предприятий, холодильников у населения и порчу продуктов, но и прекращение работы водяных насосов. По его мнению, так делать нельзя. Некоторые жители сгоревшего микрорайона Смолино считают, что если бы у них не отключили электричество, они смогли бы использовать насосы для подкачки воды и потушить пожар. Ранее власти объясняли URA.RU, что за отключение электричества во время опасных ситуаций в регионе отвечает комиссия по ЧС и пожарной безопасности, куда входят представители областного правительства. Чиновники проводят превентивные отключения для осуществления мер пожарной безопасности, предотвращения крупных природных и техногенных пожаров, а также недопущению их дальнейшего распространения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области из-за превентивных отключений электричества, которые власти, в том числе, проводили из-за лесных пожаров, у местных жителей выходит из строя техника. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Кургана Иван Камшилов, который также является руководителем регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль». «Газовые котлы — довольно сложные механизмы, и после отключения электричества в их работе могут происходить сбои. Насосы для подкачки воды тоже могут пострадать. Иногда приходится вызывать мастеров. Во время отключения в компьютерах и телевизорах может быть сбой программного обеспечения», — сообщил Камшилов. Он добавил, что такие случаи сложно доказать. Эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк также рассказывал URA.RU, что отключение электричества означает не только остановку предприятий, холодильников у населения и порчу продуктов, но и прекращение работы водяных насосов. По его мнению, так делать нельзя. Некоторые жители сгоревшего микрорайона Смолино считают, что если бы у них не отключили электричество, они смогли бы использовать насосы для подкачки воды и потушить пожар. Ранее власти объясняли URA.RU, что за отключение электричества во время опасных ситуаций в регионе отвечает комиссия по ЧС и пожарной безопасности, куда входят представители областного правительства. Чиновники проводят превентивные отключения для осуществления мер пожарной безопасности, предотвращения крупных природных и техногенных пожаров, а также недопущению их дальнейшего распространения.