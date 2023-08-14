В Тюмени появится новый спорткомплекс с площадкой для керлинга

В Тюмени, рядом с экопарком «Затюменский», появится новый спорткомплекс, построенный на средства инвестора. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев. В спортцентре планируют открыть первую в городе площадку для керлинга.
«Рядом с тюменским экопарком вскоре появится спортивный комплекс с крытым катком. Есть большая вероятность с помощью новых технологий разметки сделать в комплексе первую в Тюмени площадку для керлинга», — написал Андрей Пантелеев в своем telegram-канале.
Инвестором проекта выступает компания «Технодом-спорт». Площадку под стройку, учитывая социальную направленность проекта, ей выделили без торгов.
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