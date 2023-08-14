14 августа 2023

В Тюмени появится новый спорткомплекс с площадкой для керлинга

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сборной Свердловской области по керлингу в Екатеринбург-ЭКСПО, керлинг
На крытом катке спорткомплекса хотят обустроить площадку для керлинга Фото:

В Тюмени, рядом с экопарком «Затюменский», появится новый спорткомплекс, построенный на средства инвестора. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев. В спортцентре планируют открыть первую в городе площадку для керлинга.

«Рядом с тюменским экопарком вскоре появится спортивный комплекс с крытым катком. Есть большая вероятность с помощью новых технологий разметки сделать в комплексе первую в Тюмени площадку для керлинга», — написал Андрей Пантелеев в своем telegram-канале.

Инвестором проекта выступает компания «Технодом-спорт». Площадку под стройку, учитывая социальную направленность проекта, ей выделили без торгов.

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В Тюмени, рядом с экопарком «Затюменский», появится новый спорткомплекс, построенный на средства инвестора. Об этом в своем telegram-канале сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев. В спортцентре планируют открыть первую в городе площадку для керлинга. «Рядом с тюменским экопарком вскоре появится спортивный комплекс с крытым катком. Есть большая вероятность с помощью новых технологий разметки сделать в комплексе первую в Тюмени площадку для керлинга», — написал Андрей Пантелеев в своем telegram-канале. Инвестором проекта выступает компания «Технодом-спорт». Площадку под стройку, учитывая социальную направленность проекта, ей выделили без торгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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