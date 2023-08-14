В Кургане официальной оппозиции запретили проводить митинг из-за коронавируса

15 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Митинг пытаются провести представители ЛДПР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Кургане чиновники запретили проводить митинг представителям партии ЛДПР, ссылаясь на опасность, связанную с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил руководитель областного отделения партии, депутат облдумы Юрий Ярушин. «Курганское региональное отделение ЛДПР обратилось в мэрию с просьбой разрешить 22 августа, в День Государственного флага России проведение публичного мероприятия в форме митинга и автопробега, чтобы поздравить курганцев и гостей города, обозначить символ государства, напомнить о великой истории страны. Мы получили отказ в связи с постановлением губернатора Курганской области от 16.03.2020 года „О введении режима повышенной готовности“, которое чем действует по сей день», — рассказал Ярушин. Депутат отметил, что Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса, а в России в связи с ним уже не запрещают проведение мероприятий. Ярушина возмутило, что проводить мероприятия в регионе чиновникам можно, а политическим партиям — нет. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской мэрии. После получения ответа информация будет дополнена. Ранее в Шадринске за одиночный пикет наказали депутата гордумы Александра Бухарова. Ему также объяснили, что он, по его словам, нарушил «антикоронавирусное законодательство». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане чиновники запретили проводить митинг представителям партии ЛДПР, ссылаясь на опасность, связанную с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил руководитель областного отделения партии, депутат облдумы Юрий Ярушин. «Курганское региональное отделение ЛДПР обратилось в мэрию с просьбой разрешить 22 августа, в День Государственного флага России проведение публичного мероприятия в форме митинга и автопробега, чтобы поздравить курганцев и гостей города, обозначить символ государства, напомнить о великой истории страны. Мы получили отказ в связи с постановлением губернатора Курганской области от 16.03.2020 года „О введении режима повышенной готовности“, которое чем действует по сей день», — рассказал Ярушин. Депутат отметил, что Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса, а в России в связи с ним уже не запрещают проведение мероприятий. Ярушина возмутило, что проводить мероприятия в регионе чиновникам можно, а политическим партиям — нет. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской мэрии. После получения ответа информация будет дополнена. Ранее в Шадринске за одиночный пикет наказали депутата гордумы Александра Бухарова. Ему также объяснили, что он, по его словам, нарушил «антикоронавирусное законодательство».