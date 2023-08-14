В Кургане официальной оппозиции запретили проводить митинг из-за коронавируса

В Кургане чиновники запретили проводить митинг представителям партии ЛДПР, ссылаясь на опасность, связанную с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил руководитель областного отделения партии, депутат облдумы Юрий Ярушин.
«Курганское региональное отделение ЛДПР обратилось в мэрию с просьбой разрешить 22 августа, в День Государственного флага России проведение публичного мероприятия в форме митинга и автопробега, чтобы поздравить курганцев и гостей города, обозначить символ государства, напомнить о великой истории страны. Мы получили отказ в связи с постановлением губернатора Курганской области от 16.03.2020 года „О введении режима повышенной готовности“, которое чем действует по сей день», — рассказал Ярушин.
Депутат отметил, что Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса, а в России в связи с ним уже не запрещают проведение мероприятий. Ярушина возмутило, что проводить мероприятия в регионе чиновникам можно, а политическим партиям — нет. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской мэрии. После получения ответа информация будет дополнена.
Ранее в Шадринске за одиночный пикет наказали депутата гордумы Александра Бухарова. Ему также объяснили, что он, по его словам, нарушил «антикоронавирусное законодательство».
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.