14 августа 2023

В Кургане официальной оппозиции запретили проводить митинг из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг ЛДПР в день народного единства на территории центрального рынка. г. Курган , лдпр
Митинг пытаются провести представители ЛДПР Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Кургане чиновники запретили проводить митинг представителям партии ЛДПР, ссылаясь на опасность, связанную с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил руководитель областного отделения партии, депутат облдумы Юрий Ярушин.

«Курганское региональное отделение ЛДПР обратилось в мэрию с просьбой разрешить 22 августа, в День Государственного флага России проведение публичного мероприятия в форме митинга и автопробега, чтобы поздравить курганцев и гостей города, обозначить символ государства, напомнить о великой истории страны. Мы получили отказ в связи с постановлением губернатора Курганской области от 16.03.2020 года „О введении режима повышенной готовности“, которое чем действует по сей день», — рассказал Ярушин.

Депутат отметил, что Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса, а в России в связи с ним уже не запрещают проведение мероприятий. Ярушина возмутило, что проводить мероприятия в регионе чиновникам можно, а политическим партиям — нет. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской мэрии. После получения ответа информация будет дополнена.

Ранее в Шадринске за одиночный пикет наказали депутата гордумы Александра Бухарова. Ему также объяснили, что он, по его словам, нарушил «антикоронавирусное законодательство».

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В Кургане чиновники запретили проводить митинг представителям партии ЛДПР, ссылаясь на опасность, связанную с коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил руководитель областного отделения партии, депутат облдумы Юрий Ярушин. «Курганское региональное отделение ЛДПР обратилось в мэрию с просьбой разрешить 22 августа, в День Государственного флага России проведение публичного мероприятия в форме митинга и автопробега, чтобы поздравить курганцев и гостей города, обозначить символ государства, напомнить о великой истории страны. Мы получили отказ в связи с постановлением губернатора Курганской области от 16.03.2020 года „О введении режима повышенной готовности“, которое чем действует по сей день», — рассказал Ярушин. Депутат отметил, что Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии коронавируса, а в России в связи с ним уже не запрещают проведение мероприятий. Ярушина возмутило, что проводить мероприятия в регионе чиновникам можно, а политическим партиям — нет. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской мэрии. После получения ответа информация будет дополнена. Ранее в Шадринске за одиночный пикет наказали депутата гордумы Александра Бухарова. Ему также объяснили, что он, по его словам, нарушил «антикоронавирусное законодательство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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