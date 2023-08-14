14 августа 2023

Власти ЯНАО ввели «такси» для чиновников

Управленцев Салехарда открепили от служебных автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник
В Салехарде муниципальные служащие будут вызывать служебную машину через приложение Фото:

В Салехарде чиновники мэрии начали тестировать сервис «Служебный транспорт ЯНАО», разработанный в округе для поездок по служебной надобности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Автоматизированная информационная система разработана в округе. Ею будут пользоваться для заказа служебного транспорта муниципальные служащие и работники подведомственных муниципальных учреждений», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.

Сервис позволит оптимизировать расходы на транспорт из окружного бюджета. Благодаря ему свободные автомобили будут равномерно распределяться для поездок чиновников.

Ранее URA.RU рассказало, что в перечень на пользование сервисом вошли двадцать два учреждения Салехарда. Постановление об использовании сервиса вступило в силу 1 апреля.

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В Салехарде чиновники мэрии начали тестировать сервис «Служебный транспорт ЯНАО», разработанный в округе для поездок по служебной надобности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Автоматизированная информационная система разработана в округе. Ею будут пользоваться для заказа служебного транспорта муниципальные служащие и работники подведомственных муниципальных учреждений», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Сервис позволит оптимизировать расходы на транспорт из окружного бюджета. Благодаря ему свободные автомобили будут равномерно распределяться для поездок чиновников. Ранее URA.RU рассказало, что в перечень на пользование сервисом вошли двадцать два учреждения Салехарда. Постановление об использовании сервиса вступило в силу 1 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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