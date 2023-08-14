Власти ЯНАО ввели «такси» для чиновников

В Салехарде чиновники мэрии начали тестировать сервис «Служебный транспорт ЯНАО», разработанный в округе для поездок по служебной надобности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Автоматизированная информационная система разработана в округе. Ею будут пользоваться для заказа служебного транспорта муниципальные служащие и работники подведомственных муниципальных учреждений», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.
Сервис позволит оптимизировать расходы на транспорт из окружного бюджета. Благодаря ему свободные автомобили будут равномерно распределяться для поездок чиновников.
Ранее URA.RU рассказало, что в перечень на пользование сервисом вошли двадцать два учреждения Салехарда. Постановление об использовании сервиса вступило в силу 1 апреля.
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