15 августа 2023

В Пермском крае майора полиции наказали за разглашение данных из базы МВД

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, прокурор, судебное заседание, гособвинитель, суд
Пермского майора полиции оштрафовали за разглашение секретных данных МВД Фото:

В Березниках (Пермский край) осудили бывшего майора полиции Ольгу Олишевко, которая передавала знакомым секретные данные из базы МВД. Об этом говорится в судебных документах.

«Березниковский суд признал экс-замначальника по экономической безопасности и противодействию коррупции горотдела полиции Ольгу Олишевко виновной в передаче секретных данных третьим лицам. Ее действия квалифицированы следствием как превышение служебных полномочий», — пишет издание Properm.ru, ссылаясь на приговор, опубликованный в картотеке Березниковского суда.

По приговору суда Олишевко оштрафовали на 50 тысяч рублей. Вину экс-полицейская не признала, но приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU пояснили, что сотрудник ОМВД России по Березниковскому городскому округу передавал информацию о лицах и используемом транспорте участвующих в оперативно-розыскных мероприятиях по установлению обстоятельств и пресечению незаконной деятельности. Ольга Олишевко уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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В Березниках (Пермский край) осудили бывшего майора полиции Ольгу Олишевко, которая передавала знакомым секретные данные из базы МВД. Об этом говорится в судебных документах. «Березниковский суд признал экс-замначальника по экономической безопасности и противодействию коррупции горотдела полиции Ольгу Олишевко виновной в передаче секретных данных третьим лицам. Ее действия квалифицированы следствием как превышение служебных полномочий», — пишет издание Properm.ru, ссылаясь на приговор, опубликованный в картотеке Березниковского суда. По приговору суда Олишевко оштрафовали на 50 тысяч рублей. Вину экс-полицейская не признала, но приговор уже вступил в законную силу. Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU пояснили, что сотрудник ОМВД России по Березниковскому городскому округу передавал информацию о лицах и используемом транспорте участвующих в оперативно-розыскных мероприятиях по установлению обстоятельств и пресечению незаконной деятельности. Ольга Олишевко уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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