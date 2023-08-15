В Пермском крае майора полиции наказали за разглашение данных из базы МВД

Пермского майора полиции оштрафовали за разглашение секретных данных МВД Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) осудили бывшего майора полиции Ольгу Олишевко, которая передавала знакомым секретные данные из базы МВД. Об этом говорится в судебных документах.

«Березниковский суд признал экс-замначальника по экономической безопасности и противодействию коррупции горотдела полиции Ольгу Олишевко виновной в передаче секретных данных третьим лицам. Ее действия квалифицированы следствием как превышение служебных полномочий», — пишет издание Properm.ru, ссылаясь на приговор, опубликованный в картотеке Березниковского суда.

По приговору суда Олишевко оштрафовали на 50 тысяч рублей. Вину экс-полицейская не признала, но приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU пояснили, что сотрудник ОМВД России по Березниковскому городскому округу передавал информацию о лицах и используемом транспорте участвующих в оперативно-розыскных мероприятиях по установлению обстоятельств и пресечению незаконной деятельности. Ольга Олишевко уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.