Жители Кургана пожаловались на мэрию прокурору из-за ремонта дороги

Курганцы подписали коллективную жалобу прокурору, чтобы мэрия отремонтировала дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы с улицы Джамбула поставили свои подписи под коллективной жалобой (копия документа имеется в распоряжении редакции) к городскому прокурору Виталию Долгушину. Жители просят наказать чиновников мэрии, которые не выполняют решение суда по ремонту дороги. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской гордумы Иван Камшилов.

«Ко мне обратились жители домов с улицы Джамбула, которые уже год ждут, когда мэрия Кургана исполнит решение суда и отремонтирует дорогу. Горожане собрали подписи под обращением к прокурору, и я его передам в надзорное ведомство», — уточнил Камшилов.

Камшилов подчеркнул, что ремонт дороги на улице Джамбула был включен в наказы избирателей по его округу. Чиновники мэрии дали обещание сделать асфальт, наказ согласовали, но жители так и не дождались обещанного ремонта.

По словам народного избранника, состояние дороги за прошедший год стало еще хуже. Он добавил, что после дождя по улице Джамбула можно пройти только в сапогах. Тротуара и освещения на улице нет. Власти за два года один раз сделали подсыпку дороги, лужи стали больше. Судебное решение, обязывающее мэрию отремонтировать улицу не выполнено, — рассказал Камшилов.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу мэрии Кургана. Ответ ожидается.

Ранее курганцы с улицы 2-я Часовая собрали десятки подписей под коллективным обращением в прокуратуру, в котором просят завести уголовное дело на мэра Елену Ситникову. Горожане пошли на этот шаг потому, что мэрия не выполняет решение суда по ремонту дороги на их улице.