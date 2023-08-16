В Челябинске снизились цены на дачные участки

16 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Минимальная стоимость участков в черте города — 150 тысяч рублей за объект Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске снизились цены на дачные участки. Меньше чем за месяц, в период с 13 июля 2023 года по 11 августа, стоимость земель в черте города упала на 9,72%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске 13 июля 2023 года средняя стоимость земли за сотку составляла 146 тысяч 23 рубля. Сейчас цена упала до 132 тысяч 825 тысяч рублей», — следует из данных сервиса Restate. Согласно данным сервиса, земельные участки в садовых товариществах в Челябинске начали резко дешеветь в середине июля 2023 года. На данный момент их минимальная стоимость составляет 150 тысяч рублей, а максимальная — 6 млн 500 тысяч рублей за объект.

В Челябинске снизились цены на дачные участки. Меньше чем за месяц, в период с 13 июля 2023 года по 11 августа, стоимость земель в черте города упала на 9,72%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске 13 июля 2023 года средняя стоимость земли за сотку составляла 146 тысяч 23 рубля. Сейчас цена упала до 132 тысяч 825 тысяч рублей», — следует из данных сервиса Restate. Согласно данным сервиса, земельные участки в садовых товариществах в Челябинске начали резко дешеветь в середине июля 2023 года. На данный момент их минимальная стоимость составляет 150 тысяч рублей, а максимальная — 6 млн 500 тысяч рублей за объект.