В Челябинске снизились цены на дачные участки

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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, огород, дача, загородный дом, дачный участок, сад, теплица
Минимальная стоимость участков в черте города — 150 тысяч рублей за объект Фото:

В Челябинске снизились цены на дачные участки. Меньше чем за месяц, в период с 13 июля 2023 года по 11 августа, стоимость земель в черте города упала на 9,72%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске 13 июля 2023 года средняя стоимость земли за сотку составляла 146 тысяч 23 рубля. Сейчас цена упала до 132 тысяч 825 тысяч рублей», — следует из данных сервиса Restate.

Согласно данным сервиса, земельные участки в садовых товариществах в Челябинске начали резко дешеветь в середине июля 2023 года. На данный момент их минимальная стоимость составляет 150 тысяч рублей, а максимальная — 6 млн 500 тысяч рублей за объект.

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В Челябинске снизились цены на дачные участки. Меньше чем за месяц, в период с 13 июля 2023 года по 11 августа, стоимость земель в черте города упала на 9,72%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске 13 июля 2023 года средняя стоимость земли за сотку составляла 146 тысяч 23 рубля. Сейчас цена упала до 132 тысяч 825 тысяч рублей», — следует из данных сервиса Restate. Согласно данным сервиса, земельные участки в садовых товариществах в Челябинске начали резко дешеветь в середине июля 2023 года. На данный момент их минимальная стоимость составляет 150 тысяч рублей, а максимальная — 6 млн 500 тысяч рублей за объект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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