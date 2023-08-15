В ХМАО врачи спасли мальчика, который чуть не утонул в озере

16 августа 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Сейчас маленький пациент проходит реабилитацию и готовится к выписке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургутской городской клинической больнице спасли 8-летнего ребенка, который чуть не утонул в водоеме. Мальчик был в коме, когда его доставили в приемное отделение. О спасении жизни маленького пациента в своем telegram-канале рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «3 августа мальчика в состоянии комы бригада скорой помощи доставила в приемное отделение больницы. При интубации датчик сатурации по монитору показывал SpO2 50%, на КТ — отек мозга, диагностирована внебольничная аспирационная пневмония тяжелой степени. На протяжении двух дней врачи боролись за жизнь маленького пациента», — сообщил Добровольский в своем канале. Для выбора наиболее эффективной стратегии лечения ребенка врачи больницы провели консилиум с коллегами из Нижневартовской окружной детской больницы и экстренного центра Санкт-Петербурга. В результате слаженной работы всех привлеченных специалистов медицинских организаций и верно подобранному лечению на третий день мальчик пришел в сознание и смог дышать самостоятельно. На данный момент жизни юного пациента ничего не угрожает, он завершает лечение и проходит реабилитацию. В скором времени мальчика выпишут домой.

В Сургутской городской клинической больнице спасли 8-летнего ребенка, который чуть не утонул в водоеме. Мальчик был в коме, когда его доставили в приемное отделение. О спасении жизни маленького пациента в своем telegram-канале рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский. «3 августа мальчика в состоянии комы бригада скорой помощи доставила в приемное отделение больницы. При интубации датчик сатурации по монитору показывал SpO2 50%, на КТ — отек мозга, диагностирована внебольничная аспирационная пневмония тяжелой степени. На протяжении двух дней врачи боролись за жизнь маленького пациента», — сообщил Добровольский в своем канале. Для выбора наиболее эффективной стратегии лечения ребенка врачи больницы провели консилиум с коллегами из Нижневартовской окружной детской больницы и экстренного центра Санкт-Петербурга. В результате слаженной работы всех привлеченных специалистов медицинских организаций и верно подобранному лечению на третий день мальчик пришел в сознание и смог дышать самостоятельно. На данный момент жизни юного пациента ничего не угрожает, он завершает лечение и проходит реабилитацию. В скором времени мальчика выпишут домой.