В Тюмени резко выросли цены на обучение медиков

16 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Рост цен на учебу для студентов тюменского меда достиг 9,2% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость обучения в Тюменском государственном медуниверситете на 2023-2024 учебный год резко выросла по сравнению с ценами двух прошлых лет. Расценки в динамике опубликованы на сайте вуза. При этом рост платы для иностранцев местами превысил этот же показатель для россиян. «Специальность „Лечебное дело“ — 245 000 рублей в год. Рост, по сравнению с 2021-2022 и 2022-2023 учебными годами составил 6,5%», — следует из приказов о стоимости обучения, опубликованных на сайте ТюмГМУ. По этому и ряду других направлений цены на обучение не росли последние два года. Так, студентам придется заплатить больше за обучение на стоматологов (265 000, +6%), по специальностям «Анатомия», «Онкология» и «Фармакология» (265 тысяч в год, +7,2%). По другим программам цены росли ежегодно, но на 2023-2024 учебный год они показали резкое увеличение. Это коснулось «Общественного здравоохранения» (220 тысячи или +9,1%, против +4,4% годом ранее), «Биохимии» и «Микробиологии» (242 тысячи и +9,2% и +4,4% соответственно), а также всех специальностей в ординатуре (295 000 и +8,6% и +4,4% соответственно). При этом самое большое увеличение стоимости коснулось иностранных студентов. Практически по всем специальностям в процентах цена на обучение у них выросла аналогично показателю для россиян. Однако для стоматологов и тех, кто обучается по направлению «Лечебное дело», рост оказался более ощутимым: +10% и +10,8% против +6% и +6,5% для обучающихся из РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу ТюмГМУ, с просьбой объяснить причины колебания стоимости. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость обучения в Тюменском государственном медуниверситете на 2023-2024 учебный год резко выросла по сравнению с ценами двух прошлых лет. Расценки в динамике опубликованы на сайте вуза. При этом рост платы для иностранцев местами превысил этот же показатель для россиян. «Специальность „Лечебное дело“ — 245 000 рублей в год. Рост, по сравнению с 2021-2022 и 2022-2023 учебными годами составил 6,5%», — следует из приказов о стоимости обучения, опубликованных на сайте ТюмГМУ. По этому и ряду других направлений цены на обучение не росли последние два года. Так, студентам придется заплатить больше за обучение на стоматологов (265 000, +6%), по специальностям «Анатомия», «Онкология» и «Фармакология» (265 тысяч в год, +7,2%). По другим программам цены росли ежегодно, но на 2023-2024 учебный год они показали резкое увеличение. Это коснулось «Общественного здравоохранения» (220 тысячи или +9,1%, против +4,4% годом ранее), «Биохимии» и «Микробиологии» (242 тысячи и +9,2% и +4,4% соответственно), а также всех специальностей в ординатуре (295 000 и +8,6% и +4,4% соответственно). При этом самое большое увеличение стоимости коснулось иностранных студентов. Практически по всем специальностям в процентах цена на обучение у них выросла аналогично показателю для россиян. Однако для стоматологов и тех, кто обучается по направлению «Лечебное дело», рост оказался более ощутимым: +10% и +10,8% против +6% и +6,5% для обучающихся из РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу ТюмГМУ, с просьбой объяснить причины колебания стоимости. Ответ ожидается.