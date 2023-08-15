15 августа 2023

В Тюмени резко выросли цены на обучение медиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский государственный медицинский университет. Екатеринбург, семинар, угму, уральский государственный медицинский университет, медакадемия, практические занятия, подготовка студентов медиков, студенты медики, студент медик
Рост цен на учебу для студентов тюменского меда достиг 9,2% Фото:

Стоимость обучения в Тюменском государственном медуниверситете на 2023-2024 учебный год резко выросла по сравнению с ценами двух прошлых лет. Расценки в динамике опубликованы на сайте вуза. При этом рост платы для иностранцев местами превысил этот же показатель для россиян.

«Специальность „Лечебное дело“ — 245 000 рублей в год. Рост, по сравнению с 2021-2022 и 2022-2023 учебными годами составил 6,5%», — следует из приказов о стоимости обучения, опубликованных на сайте ТюмГМУ.

По этому и ряду других направлений цены на обучение не росли последние два года. Так, студентам придется заплатить больше за обучение на стоматологов (265 000, +6%), по специальностям «Анатомия», «Онкология» и «Фармакология» (265 тысяч в год, +7,2%).

По другим программам цены росли ежегодно, но на 2023-2024 учебный год они показали резкое увеличение. Это коснулось «Общественного здравоохранения» (220 тысячи или +9,1%, против +4,4% годом ранее), «Биохимии» и «Микробиологии» (242 тысячи и +9,2% и +4,4% соответственно), а также всех специальностей в ординатуре (295 000 и +8,6% и +4,4% соответственно).

При этом самое большое увеличение стоимости коснулось иностранных студентов. Практически по всем специальностям в процентах цена на обучение у них выросла аналогично показателю для россиян. Однако для стоматологов и тех, кто обучается по направлению «Лечебное дело», рост оказался более ощутимым: +10% и +10,8% против +6% и +6,5% для обучающихся из РФ.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ТюмГМУ, с просьбой объяснить причины колебания стоимости. Ответ ожидается.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость обучения в Тюменском государственном медуниверситете на 2023-2024 учебный год резко выросла по сравнению с ценами двух прошлых лет. Расценки в динамике опубликованы на сайте вуза. При этом рост платы для иностранцев местами превысил этот же показатель для россиян. «Специальность „Лечебное дело“ — 245 000 рублей в год. Рост, по сравнению с 2021-2022 и 2022-2023 учебными годами составил 6,5%», — следует из приказов о стоимости обучения, опубликованных на сайте ТюмГМУ. По этому и ряду других направлений цены на обучение не росли последние два года. Так, студентам придется заплатить больше за обучение на стоматологов (265 000, +6%), по специальностям «Анатомия», «Онкология» и «Фармакология» (265 тысяч в год, +7,2%). По другим программам цены росли ежегодно, но на 2023-2024 учебный год они показали резкое увеличение. Это коснулось «Общественного здравоохранения» (220 тысячи или +9,1%, против +4,4% годом ранее), «Биохимии» и «Микробиологии» (242 тысячи и +9,2% и +4,4% соответственно), а также всех специальностей в ординатуре (295 000 и +8,6% и +4,4% соответственно). При этом самое большое увеличение стоимости коснулось иностранных студентов. Практически по всем специальностям в процентах цена на обучение у них выросла аналогично показателю для россиян. Однако для стоматологов и тех, кто обучается по направлению «Лечебное дело», рост оказался более ощутимым: +10% и +10,8% против +6% и +6,5% для обучающихся из РФ. URA.RU направило запрос в пресс-службу ТюмГМУ, с просьбой объяснить причины колебания стоимости. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...