16 августа 2023

В Тюменской области родные жертвы попросили не наказывать виновника смертельного ДТП

В Тюменской области помиловали виновника смертельного ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд прекратил уголовное дело, несмотря на протест прокурора Фото:

В Тюменской области родственники женщины, погибшей в ДТП, попросили прекратить уголовное дело в отношении водителя. Данные представлены в судебном акте. Жертва была супругой обвиняемого, у них осталось двое детей.

«Подсудимый выехал на полосу встречного движения с целью обгона, не справился с управлением, допустил опрокидывание авто в кювет. В результате погибла пассажир автомобиля. Брат жертвы просит о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон», — значится в материалах дела.

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе. Водитель, учитывая обледенелую дорогу, не выбрал безопасную скорость движения. Погибшая была супругой подсудимого, у них двое совместных детей.

В суде брат женщины рассказал, что обвиняемый пытался помочь женщине на месте ДТП. После он оплатил ее похороны и заботится об их общих детях. Смерть супруги стала для него таким же ударом, как и для остальных родственников, общее горе они переживают вместе.

Сторона обвинения — прокурор, настаивал, что преступление относится к категории средней тяжести, поэтому мужчина все же должен понести наказание. Выслушав все стороны, суд решил, что уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, должно быть закрыто.

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В Тюменской области родственники женщины, погибшей в ДТП, попросили прекратить уголовное дело в отношении водителя. Данные представлены в судебном акте. Жертва была супругой обвиняемого, у них осталось двое детей. «Подсудимый выехал на полосу встречного движения с целью обгона, не справился с управлением, допустил опрокидывание авто в кювет. В результате погибла пассажир автомобиля. Брат жертвы просит о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон», — значится в материалах дела. Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе. Водитель, учитывая обледенелую дорогу, не выбрал безопасную скорость движения. Погибшая была супругой подсудимого, у них двое совместных детей. В суде брат женщины рассказал, что обвиняемый пытался помочь женщине на месте ДТП. После он оплатил ее похороны и заботится об их общих детях. Смерть супруги стала для него таким же ударом, как и для остальных родственников, общее горе они переживают вместе. Сторона обвинения — прокурор, настаивал, что преступление относится к категории средней тяжести, поэтому мужчина все же должен понести наказание. Выслушав все стороны, суд решил, что уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, должно быть закрыто.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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