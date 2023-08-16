В Тюменской области родные жертвы попросили не наказывать виновника смертельного ДТП

В Тюменской области помиловали виновника смертельного ДТП

Суд прекратил уголовное дело, несмотря на протест прокурора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области родственники женщины, погибшей в ДТП, попросили прекратить уголовное дело в отношении водителя. Данные представлены в судебном акте. Жертва была супругой обвиняемого, у них осталось двое детей.

«Подсудимый выехал на полосу встречного движения с целью обгона, не справился с управлением, допустил опрокидывание авто в кювет. В результате погибла пассажир автомобиля. Брат жертвы просит о прекращении уголовного дела, в связи с примирением сторон», — значится в материалах дела.

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе. Водитель, учитывая обледенелую дорогу, не выбрал безопасную скорость движения. Погибшая была супругой подсудимого, у них двое совместных детей.

В суде брат женщины рассказал, что обвиняемый пытался помочь женщине на месте ДТП. После он оплатил ее похороны и заботится об их общих детях. Смерть супруги стала для него таким же ударом, как и для остальных родственников, общее горе они переживают вместе.

Сторона обвинения — прокурор, настаивал, что преступление относится к категории средней тяжести, поэтому мужчина все же должен понести наказание. Выслушав все стороны, суд решил, что уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, должно быть закрыто.