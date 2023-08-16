16 августа 2023

В Тюменской области продается семейное поместье на берегу озера за 55 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семейное поместье расположено в селе Мальцево Фото:

В селе Мальцево (Тюменская область) продается семейное поместье, граничащее с озером и окруженное сосновым лесом за 55 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник уточняет, что площадь участка около одного гектара.

«Продам уютное семейное поместье в живописном хвойном лесу на берегу озера на окраине деревни. Фактическая площадь участка около 1 Га. Цена — 55 миллионов рублей», — сообщается в объявлении на портале.

Озеро является отличным местом для рыбалки, так как в нем обитает несколько видов рыб. На участке расположен двухэтажный дом, гостевой дом с баней и летней верандой и капитальный гараж. По мнению автора объявления, поместье это место где можно наслаждаться тишиной, красотой и спокойствием.

Ранее сообщалось, что в селе Успенка Тюменской области на продажу выставлено родовое поместье за 100 миллионов рублей. Участок расположен на площади 54 гектара. Продавец предлагает использовать поместье в качестве пасеки, частной клиники или производственного помещения.

Поместье расположено на участке площадью один гектар
Поместье расположено на участке площадью один гектар

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В селе Мальцево (Тюменская область) продается семейное поместье, граничащее с озером и окруженное сосновым лесом за 55 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник уточняет, что площадь участка около одного гектара. «Продам уютное семейное поместье в живописном хвойном лесу на берегу озера на окраине деревни. Фактическая площадь участка около 1 Га. Цена — 55 миллионов рублей», — сообщается в объявлении на портале. Озеро является отличным местом для рыбалки, так как в нем обитает несколько видов рыб. На участке расположен двухэтажный дом, гостевой дом с баней и летней верандой и капитальный гараж. По мнению автора объявления, поместье это место где можно наслаждаться тишиной, красотой и спокойствием. Ранее сообщалось, что в селе Успенка Тюменской области на продажу выставлено родовое поместье за 100 миллионов рублей. Участок расположен на площади 54 гектара. Продавец предлагает использовать поместье в качестве пасеки, частной клиники или производственного помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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