Семейное поместье расположено в селе Мальцево Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В селе Мальцево (Тюменская область) продается семейное поместье, граничащее с озером и окруженное сосновым лесом за 55 миллионов рублей. В объявлении на портале Avito собственник уточняет, что площадь участка около одного гектара.

«Продам уютное семейное поместье в живописном хвойном лесу на берегу озера на окраине деревни. Фактическая площадь участка около 1 Га. Цена — 55 миллионов рублей», — сообщается в объявлении на портале.

Озеро является отличным местом для рыбалки, так как в нем обитает несколько видов рыб. На участке расположен двухэтажный дом, гостевой дом с баней и летней верандой и капитальный гараж. По мнению автора объявления, поместье это место где можно наслаждаться тишиной, красотой и спокойствием.

Ранее сообщалось, что в селе Успенка Тюменской области на продажу выставлено родовое поместье за 100 миллионов рублей. Участок расположен на площади 54 гектара. Продавец предлагает использовать поместье в качестве пасеки, частной клиники или производственного помещения.