Уборочная машина будет работать от электричества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инженеры Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) представили на форуме «Армия» в Москве прототип электрической уборочной машины. Как рассказали в пресс-службе университета, разработку подготовили в кооперации с Курганским заводом дорожных машин.

«Одним из экспонатов выставки вуза на форуме „Армия“ стал прототип электрической уборочной машины. Данную технику ученые ЮУрГУ в настоящее время разрабатывают совместно с Курганским заводом дорожных машин», — уточнили в университете.

Директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран пояснил: автомобиль стремятся сделать полностью электрическим, чтобы он не шумел на улицах и во дворах. Другая причина связана со снижением выбросов выхлопных газов. Использование подобного транспорта способно их значительно снизить.

Другой представленной разработкой вуза стала подметально-продувочная машина. Транспорт предназначили для уборки взлетно-посадочных полос аэропортов. Проект ЮУрГУ реализует в партнерстве с индустриальными партнерами.

Форум «Армия» проходится в подмосковной Кубинке. Больше десятка предприятий Челябинской области представили свои новаторские разработки. На мероприятии работает павильон региона. Некоторые предприятия заключили на полях форума соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами.

Электрокар поможет снизить городской шум и выбросы вредных веществ Фото: пресс-служба ЮУрГУ