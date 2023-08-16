Инженеры Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) представили на форуме «Армия» в Москве прототип электрической уборочной машины. Как рассказали в пресс-службе университета, разработку подготовили в кооперации с Курганским заводом дорожных машин.
«Одним из экспонатов выставки вуза на форуме „Армия“ стал прототип электрической уборочной машины. Данную технику ученые ЮУрГУ в настоящее время разрабатывают совместно с Курганским заводом дорожных машин», — уточнили в университете.
Директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран пояснил: автомобиль стремятся сделать полностью электрическим, чтобы он не шумел на улицах и во дворах. Другая причина связана со снижением выбросов выхлопных газов. Использование подобного транспорта способно их значительно снизить.
Другой представленной разработкой вуза стала подметально-продувочная машина. Транспорт предназначили для уборки взлетно-посадочных полос аэропортов. Проект ЮУрГУ реализует в партнерстве с индустриальными партнерами.
Форум «Армия» проходится в подмосковной Кубинке. Больше десятка предприятий Челябинской области представили свои новаторские разработки. На мероприятии работает павильон региона. Некоторые предприятия заключили на полях форума соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами.
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