16 августа 2023

Челябинцы на форуме «Армия» в Москве показали электромобиль для подметания улиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пылеуборочная техника. Челябинск, уборка улиц, пылесос, щетка, пылесборная машина, дворники
Уборочная машина будет работать от электричества Фото:

Инженеры Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) представили на форуме «Армия» в Москве прототип электрической уборочной машины. Как рассказали в пресс-службе университета, разработку подготовили в кооперации с Курганским заводом дорожных машин.

«Одним из экспонатов выставки вуза на форуме „Армия“ стал прототип электрической уборочной машины. Данную технику ученые ЮУрГУ в настоящее время разрабатывают совместно с Курганским заводом дорожных машин», — уточнили в университете.

Директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран пояснил: автомобиль стремятся сделать полностью электрическим, чтобы он не шумел на улицах и во дворах. Другая причина связана со снижением выбросов выхлопных газов. Использование подобного транспорта способно их значительно снизить.

Другой представленной разработкой вуза стала подметально-продувочная машина. Транспорт предназначили для уборки взлетно-посадочных полос аэропортов. Проект ЮУрГУ реализует в партнерстве с индустриальными партнерами.

Форум «Армия» проходится в подмосковной Кубинке. Больше десятка предприятий Челябинской области представили свои новаторские разработки. На мероприятии работает павильон региона. Некоторые предприятия заключили на полях форума соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами.

Электрокар поможет снизить городской шум и выбросы вредных веществ
Электрокар поможет снизить городской шум и выбросы вредных веществ
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Инженеры Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) представили на форуме «Армия» в Москве прототип электрической уборочной машины. Как рассказали в пресс-службе университета, разработку подготовили в кооперации с Курганским заводом дорожных машин. «Одним из экспонатов выставки вуза на форуме „Армия“ стал прототип электрической уборочной машины. Данную технику ученые ЮУрГУ в настоящее время разрабатывают совместно с Курганским заводом дорожных машин», — уточнили в университете. Директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран пояснил: автомобиль стремятся сделать полностью электрическим, чтобы он не шумел на улицах и во дворах. Другая причина связана со снижением выбросов выхлопных газов. Использование подобного транспорта способно их значительно снизить. Другой представленной разработкой вуза стала подметально-продувочная машина. Транспорт предназначили для уборки взлетно-посадочных полос аэропортов. Проект ЮУрГУ реализует в партнерстве с индустриальными партнерами. Форум «Армия» проходится в подмосковной Кубинке. Больше десятка предприятий Челябинской области представили свои новаторские разработки. На мероприятии работает павильон региона. Некоторые предприятия заключили на полях форума соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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