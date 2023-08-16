В Челябинской области спасли 56-летнюю туристку из Нижнего Новгорода. Женщина получила перелом голени со смещением при спуске с горы «Иремель», сообщили URA.RU в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.
«Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС по прибытию оказали 56-летней туристке из Нижнего Новгорода первую помощь, иммобилизовали травмированную ногу, на квадроцикле эвакуировали в поселок и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Рентгенологическое исследование подтвердило первичный диагноз — перелом голени со смещение», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в ПСС региона, инцидент произошел в Усть-Катавском районе, на горе «Иремель». Трех туристок застала сильная гроза, во время которой женщины решили идти быстрее. Одна из них оступилась на мокрой каменной тропе и упала, получив серьезные травмы. К счастью, женщины быстро дозвонились до единой дежурно-диспетчерской службы Катав-Ивановска и обратились за помощью к спасателям, оказавшим туристке первую помощь.
Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС оперативно оказали 56-летней туристке первую помощь
В Челябинской области спасли 56-летнюю туристку из Нижнего Новгорода. Женщина получила перелом голени со смещением при спуске с горы «Иремель», сообщили URA.RU в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области. «Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС по прибытию оказали 56-летней туристке из Нижнего Новгорода первую помощь, иммобилизовали травмированную ногу, на квадроцикле эвакуировали в поселок и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Рентгенологическое исследование подтвердило первичный диагноз — перелом голени со смещение», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в ПСС региона, инцидент произошел в Усть-Катавском районе, на горе «Иремель». Трех туристок застала сильная гроза, во время которой женщины решили идти быстрее. Одна из них оступилась на мокрой каменной тропе и упала, получив серьезные травмы. К счастью, женщины быстро дозвонились до единой дежурно-диспетчерской службы Катав-Ивановска и обратились за помощью к спасателям, оказавшим туристке первую помощь.