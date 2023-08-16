16 августа 2023

В Челябинской области спасли туристку из Нижнего Новгорода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По прибытии спасатели оказали 56-летней туристке первую помощь Фото:

В Челябинской области спасли 56-летнюю туристку из Нижнего Новгорода. Женщина получила перелом голени со смещением при спуске с горы «Иремель», сообщили URA.RU в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.

«Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС по прибытию оказали 56-летней туристке из Нижнего Новгорода первую помощь, иммобилизовали травмированную ногу, на квадроцикле эвакуировали в поселок и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Рентгенологическое исследование подтвердило первичный диагноз — перелом голени со смещение», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в ПСС региона, инцидент произошел в Усть-Катавском районе, на горе «Иремель». Трех туристок застала сильная гроза, во время которой женщины решили идти быстрее. Одна из них оступилась на мокрой каменной тропе и упала, получив серьезные травмы. К счастью, женщины быстро дозвонились до единой дежурно-диспетчерской службы Катав-Ивановска и обратились за помощью к спасателям, оказавшим туристке первую помощь.

Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС оперативно оказали 56-летней туристке первую помощь
Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС оперативно оказали 56-летней туристке первую помощь
Фото:
Инцидент произошел в Усть-Катавском районе, на горе «Иремель»
Инцидент произошел в Усть-Катавском районе, на горе «Иремель»
Фото:
Любой выход в горно-таежную местность, даже однодневная прогулка, требуют подготовки и бдительности
Любой выход в горно-таежную местность, даже однодневная прогулка, требуют подготовки и бдительности
Фото:

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В Челябинской области спасли 56-летнюю туристку из Нижнего Новгорода. Женщина получила перелом голени со смещением при спуске с горы «Иремель», сообщили URA.RU в пресс-службе Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области. «Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС по прибытию оказали 56-летней туристке из Нижнего Новгорода первую помощь, иммобилизовали травмированную ногу, на квадроцикле эвакуировали в поселок и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Рентгенологическое исследование подтвердило первичный диагноз — перелом голени со смещение», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в ПСС региона, инцидент произошел в Усть-Катавском районе, на горе «Иремель». Трех туристок застала сильная гроза, во время которой женщины решили идти быстрее. Одна из них оступилась на мокрой каменной тропе и упала, получив серьезные травмы. К счастью, женщины быстро дозвонились до единой дежурно-диспетчерской службы Катав-Ивановска и обратились за помощью к спасателям, оказавшим туристке первую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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