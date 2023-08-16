В поселке Снежный (Карталинский район, Челябинская область) 20-летний сторож пьяным угнал комбайн и разбил его в овраге. О том, что молодой человек не смог вытащить технику из ямы и сбежал, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«По словам 20-летнего сторожа крестьянско-фермерского хозяйства, в состоянии алкогольного опьянения он захотел покататься и угнал комбайн. Не справившись с управлением, мужчина загнал его в овраг и не смог самостоятельно выбраться. После этого он скрылся с места преступления», — сообщили в URA.RU в региональном главке.
Участковый полиции нашел комбайн в аварийном состоянии и опросил свидетелей. После подозреваемого задержали. Молодой человек уже был ранее судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Комбайн нашли в овраге вблизи стана
фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Подозреваемый не смог самостоятельно вытащить комбайн из оврага и сбежал
фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Молодой человек украл комбайн в состоянии алкогольного опьянения
В поселке Снежный (Карталинский район, Челябинская область) 20-летний сторож пьяным угнал комбайн и разбил его в овраге. О том, что молодой человек не смог вытащить технику из ямы и сбежал, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По словам 20-летнего сторожа крестьянско-фермерского хозяйства, в состоянии алкогольного опьянения он захотел покататься и угнал комбайн. Не справившись с управлением, мужчина загнал его в овраг и не смог самостоятельно выбраться. После этого он скрылся с места преступления», — сообщили в URA.RU в региональном главке. Участковый полиции нашел комбайн в аварийном состоянии и опросил свидетелей. После подозреваемого задержали. Молодой человек уже был ранее судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).