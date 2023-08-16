Челябинский сторож пьяным угнал комбайн и разбил его в овраге. Фото

17 августа 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Молодой человек хотел прокатиться на комбайне, но не справился с управлением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Снежный (Карталинский район, Челябинская область) 20-летний сторож пьяным угнал комбайн и разбил его в овраге. О том, что молодой человек не смог вытащить технику из ямы и сбежал, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По словам 20-летнего сторожа крестьянско-фермерского хозяйства, в состоянии алкогольного опьянения он захотел покататься и угнал комбайн. Не справившись с управлением, мужчина загнал его в овраг и не смог самостоятельно выбраться. После этого он скрылся с места преступления», — сообщили в URA.RU в региональном главке. Участковый полиции нашел комбайн в аварийном состоянии и опросил свидетелей. После подозреваемого задержали. Молодой человек уже был ранее судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Комбайн нашли в овраге вблизи стана фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Подозреваемый не смог самостоятельно вытащить комбайн из оврага и сбежал фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Молодой человек украл комбайн в состоянии алкогольного опьянения фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В поселке Снежный (Карталинский район, Челябинская область) 20-летний сторож пьяным угнал комбайн и разбил его в овраге. О том, что молодой человек не смог вытащить технику из ямы и сбежал, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По словам 20-летнего сторожа крестьянско-фермерского хозяйства, в состоянии алкогольного опьянения он захотел покататься и угнал комбайн. Не справившись с управлением, мужчина загнал его в овраг и не смог самостоятельно выбраться. После этого он скрылся с места преступления», — сообщили в URA.RU в региональном главке. Участковый полиции нашел комбайн в аварийном состоянии и опросил свидетелей. После подозреваемого задержали. Молодой человек уже был ранее судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).