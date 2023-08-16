16 августа 2023

Челябинский сторож пьяным угнал комбайн и разбил его в овраге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский и пшеница Челябинск, поле, комбайн, пшеница, урожай
Молодой человек хотел прокатиться на комбайне, но не справился с управлением Фото:

В поселке Снежный (Карталинский район, Челябинская область) 20-летний сторож пьяным угнал комбайн и разбил его в овраге. О том, что молодой человек не смог вытащить технику из ямы и сбежал, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По словам 20-летнего сторожа крестьянско-фермерского хозяйства, в состоянии алкогольного опьянения он захотел покататься и угнал комбайн. Не справившись с управлением, мужчина загнал его в овраг и не смог самостоятельно выбраться. После этого он скрылся с места преступления», — сообщили в URA.RU в региональном главке.

Участковый полиции нашел комбайн в аварийном состоянии и опросил свидетелей. После подозреваемого задержали. Молодой человек уже был ранее судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Комбайн нашли в овраге вблизи стана
Комбайн нашли в овраге вблизи стана
Подозреваемый не смог самостоятельно вытащить комбайн из оврага и сбежал
Подозреваемый не смог самостоятельно вытащить комбайн из оврага и сбежал
Молодой человек украл комбайн в состоянии алкогольного опьянения
Молодой человек украл комбайн в состоянии алкогольного опьянения

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В поселке Снежный (Карталинский район, Челябинская область) 20-летний сторож пьяным угнал комбайн и разбил его в овраге. О том, что молодой человек не смог вытащить технику из ямы и сбежал, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По словам 20-летнего сторожа крестьянско-фермерского хозяйства, в состоянии алкогольного опьянения он захотел покататься и угнал комбайн. Не справившись с управлением, мужчина загнал его в овраг и не смог самостоятельно выбраться. После этого он скрылся с места преступления», — сообщили в URA.RU в региональном главке. Участковый полиции нашел комбайн в аварийном состоянии и опросил свидетелей. После подозреваемого задержали. Молодой человек уже был ранее судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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