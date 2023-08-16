16 августа 2023

Жительница Кургана провалилась в колодец, не заметив его в траве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец. Челябинск, колодец
Женщина сильно испугалась из-за неожиданного провала в колодец посреди травы (архивное фото) Фото:

В Кургане женщина по дороге на дачу провалилась в колодец, который не видно из-за травы. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«На телефон диспетчера поисково-спасательной службы поступил звонок. Женщина шла на дачу и провалилась в колодец», — сообщается в группе. Женщина корректировала спасателей по телефону, чтобы ей скорее помогли выбраться.

По информации спасателей, девушка провалилась в небольшой колодец. Воды в нем не было. В итоге женщину достали из колодца. Она успела лишь испугаться.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пенсионера засосало в колодец, когда тот пытался очистить сооружение. Мужчину спасатели нашли в полуобморочном состоянии.

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В Кургане женщина по дороге на дачу провалилась в колодец, который не видно из-за травы. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «На телефон диспетчера поисково-спасательной службы поступил звонок. Женщина шла на дачу и провалилась в колодец», — сообщается в группе. Женщина корректировала спасателей по телефону, чтобы ей скорее помогли выбраться. По информации спасателей, девушка провалилась в небольшой колодец. Воды в нем не было. В итоге женщину достали из колодца. Она успела лишь испугаться. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пенсионера засосало в колодец, когда тот пытался очистить сооружение. Мужчину спасатели нашли в полуобморочном состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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