Женщина сильно испугалась из-за неожиданного провала в колодец посреди травы (архивное фото) Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

В Кургане женщина по дороге на дачу провалилась в колодец, который не видно из-за травы. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«На телефон диспетчера поисково-спасательной службы поступил звонок. Женщина шла на дачу и провалилась в колодец», — сообщается в группе. Женщина корректировала спасателей по телефону, чтобы ей скорее помогли выбраться.

По информации спасателей, девушка провалилась в небольшой колодец. Воды в нем не было. В итоге женщину достали из колодца. Она успела лишь испугаться.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пенсионера засосало в колодец, когда тот пытался очистить сооружение. Мужчину спасатели нашли в полуобморочном состоянии.