В Курганской области после отстранения уволен директор школы-интерната

Евгений Краснобаев уволился с должности директора Лебяжьевской школы-интерната Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор Лебяжьевской школы-интерната Евгений Краснобаев освобожден с занимаемой должности после отстранения от работы. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования.

«Краснобаева сначала отстранили от работы, а затем он уволился. Временно исполняющей обязанности директора назначена Татьяна Конова, которая была заместителем Краснобаева», — рассказал источник.

В Лебяжьевской школе-интернате URA.RU сообщили, что Краснобаев уволился по собственной инициативе. Официально информацию об отстранении не подтвердили. На сайте школы-интерната в разделе руководство указана врио директора Татьяна Кононова.

По данным портала СБИС, Краснобаев руководил школой-интернатом с июня 2022 года. До этого он работал в администрации Лебяжьевского района в должности первого заместителя главы района.