16 августа 2023

В Курганской области после отстранения уволен директор школы-интерната

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки, мужские руки
Евгений Краснобаев уволился с должности директора Лебяжьевской школы-интерната Фото:

Директор Лебяжьевской школы-интерната Евгений Краснобаев освобожден с занимаемой должности после отстранения от работы. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования.

«Краснобаева сначала отстранили от работы, а затем он уволился. Временно исполняющей обязанности директора назначена Татьяна Конова, которая была заместителем Краснобаева», — рассказал источник.

В Лебяжьевской школе-интернате URA.RU сообщили, что Краснобаев уволился по собственной инициативе. Официально информацию об отстранении не подтвердили. На сайте школы-интерната в разделе руководство указана врио директора Татьяна Кононова.

По данным портала СБИС, Краснобаев руководил школой-интернатом с июня 2022 года. До этого он работал в администрации Лебяжьевского района в должности первого заместителя главы района.

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Директор Лебяжьевской школы-интерната Евгений Краснобаев освобожден с занимаемой должности после отстранения от работы. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. «Краснобаева сначала отстранили от работы, а затем он уволился. Временно исполняющей обязанности директора назначена Татьяна Конова, которая была заместителем Краснобаева», — рассказал источник. В Лебяжьевской школе-интернате URA.RU сообщили, что Краснобаев уволился по собственной инициативе. Официально информацию об отстранении не подтвердили. На сайте школы-интерната в разделе руководство указана врио директора Татьяна Кононова. По данным портала СБИС, Краснобаев руководил школой-интернатом с июня 2022 года. До этого он работал в администрации Лебяжьевского района в должности первого заместителя главы района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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