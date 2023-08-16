16 августа 2023

Туристы из ХМАО раскритиковали курорты Таиланда из-за залитых нефтью пляжей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Туристы пожаловались на пляжи, загрязненные нефтью Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, отдыхающие на тайском острове Пхукет, остались недовольны местными курортами из-за грязных пляжей. Об этом URA.RU сообщил один из югорских туроператоров.

«На Пхукете произошел разлив нефти с судна. И когда узнали про эту ситуацию, спросили [у клиентов] как с пляжами, купались ли они. Пишут, что мазут на берегу, на Банг Тао, на Кароне — популярных пляжах. Поэтому сейчас заранее будем предупреждать клиентов, потому что непонятно, когда там все уберут», — поделился турагент.

О залитых нефтью нескольких пляжах Пхукета российские СМИ сообщали со ссылкой на местное издание The Thaiger. На прибрежной территории обнаружили нефтяные пятна и смоляные шарики.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стал популярен отдых в Таиланде в сезон дождей. Это произошло из-за закрытия ряда зарубежных курортов.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа, отдыхающие на тайском острове Пхукет, остались недовольны местными курортами из-за грязных пляжей. Об этом URA.RU сообщил один из югорских туроператоров. «На Пхукете произошел разлив нефти с судна. И когда узнали про эту ситуацию, спросили [у клиентов] как с пляжами, купались ли они. Пишут, что мазут на берегу, на Банг Тао, на Кароне — популярных пляжах. Поэтому сейчас заранее будем предупреждать клиентов, потому что непонятно, когда там все уберут», — поделился турагент. О залитых нефтью нескольких пляжах Пхукета российские СМИ сообщали со ссылкой на местное издание The Thaiger. На прибрежной территории обнаружили нефтяные пятна и смоляные шарики. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стал популярен отдых в Таиланде в сезон дождей. Это произошло из-за закрытия ряда зарубежных курортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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