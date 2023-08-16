Туристы из ХМАО раскритиковали курорты Таиланда из-за залитых нефтью пляжей

17 августа 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Туристы пожаловались на пляжи, загрязненные нефтью Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа, отдыхающие на тайском острове Пхукет, остались недовольны местными курортами из-за грязных пляжей. Об этом URA.RU сообщил один из югорских туроператоров. «На Пхукете произошел разлив нефти с судна. И когда узнали про эту ситуацию, спросили [у клиентов] как с пляжами, купались ли они. Пишут, что мазут на берегу, на Банг Тао, на Кароне — популярных пляжах. Поэтому сейчас заранее будем предупреждать клиентов, потому что непонятно, когда там все уберут», — поделился турагент. О залитых нефтью нескольких пляжах Пхукета российские СМИ сообщали со ссылкой на местное издание The Thaiger. На прибрежной территории обнаружили нефтяные пятна и смоляные шарики. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стал популярен отдых в Таиланде в сезон дождей. Это произошло из-за закрытия ряда зарубежных курортов.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа, отдыхающие на тайском острове Пхукет, остались недовольны местными курортами из-за грязных пляжей. Об этом URA.RU сообщил один из югорских туроператоров. «На Пхукете произошел разлив нефти с судна. И когда узнали про эту ситуацию, спросили [у клиентов] как с пляжами, купались ли они. Пишут, что мазут на берегу, на Банг Тао, на Кароне — популярных пляжах. Поэтому сейчас заранее будем предупреждать клиентов, потому что непонятно, когда там все уберут», — поделился турагент. О залитых нефтью нескольких пляжах Пхукета российские СМИ сообщали со ссылкой на местное издание The Thaiger. На прибрежной территории обнаружили нефтяные пятна и смоляные шарики. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стал популярен отдых в Таиланде в сезон дождей. Это произошло из-за закрытия ряда зарубежных курортов.