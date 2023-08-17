17 августа 2023

В главном храме Березников прекратят проводить службы

В Березниках Николо-Димитриевский храм останавливает службы для установки иконостаса
© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, отпевание, свечи, церковь, церковная служба, прощание с усопшим
Церковные службы проводить не будут, чтобы рабочие установили иконостас Фото:

В Березниках Пермского края Николо-Димитриевский (Никольский) храм прекращает проводить службы на два месяца. За это время здесь должны успеть установить новый иконостас, пояснил мэр города Алексей Казаченко.

«Николо-Димитриевский храм готовится к установке иконостаса. Исторически важное событие для всего Верхнекамья. Церковные службы будут приостановлены на два месяца», — написал Казаченко в соцсетях.

Настоятель храма отец Сергий пояснил, что предстоит провести работы по облицовке пола и стен. Для внутреннего убранства используют шесть видов камня разных форм цветов. Сам иконостас изготовили мастера из Палеха.

Ранее URA.RU показывало, как живописцы расписали стены и своды внутри Никольского храма. Николо-Димитриевский храм в Березниках начали возводить в 2010 году, а крест на месте будущего строительства установили еще в 2000-м. По словам Казаченко, установка иконостаса приближает завершение всего строительства храма.

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В Березниках Пермского края Николо-Димитриевский (Никольский) храм прекращает проводить службы на два месяца. За это время здесь должны успеть установить новый иконостас, пояснил мэр города Алексей Казаченко. «Николо-Димитриевский храм готовится к установке иконостаса. Исторически важное событие для всего Верхнекамья. Церковные службы будут приостановлены на два месяца», — написал Казаченко в соцсетях. Настоятель храма отец Сергий пояснил, что предстоит провести работы по облицовке пола и стен. Для внутреннего убранства используют шесть видов камня разных форм цветов. Сам иконостас изготовили мастера из Палеха. Ранее URA.RU показывало, как живописцы расписали стены и своды внутри Никольского храма. Николо-Димитриевский храм в Березниках начали возводить в 2010 году, а крест на месте будущего строительства установили еще в 2000-м. По словам Казаченко, установка иконостаса приближает завершение всего строительства храма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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