В главном храме Березников прекратят проводить службы

В Березниках Николо-Димитриевский храм останавливает службы для установки иконостаса

18 августа 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Церковные службы проводить не будут, чтобы рабочие установили иконостас Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Березниках Пермского края Николо-Димитриевский (Никольский) храм прекращает проводить службы на два месяца. За это время здесь должны успеть установить новый иконостас, пояснил мэр города Алексей Казаченко. «Николо-Димитриевский храм готовится к установке иконостаса. Исторически важное событие для всего Верхнекамья. Церковные службы будут приостановлены на два месяца», — написал Казаченко в соцсетях. Настоятель храма отец Сергий пояснил, что предстоит провести работы по облицовке пола и стен. Для внутреннего убранства используют шесть видов камня разных форм цветов. Сам иконостас изготовили мастера из Палеха. Ранее URA.RU показывало, как живописцы расписали стены и своды внутри Никольского храма. Николо-Димитриевский храм в Березниках начали возводить в 2010 году, а крест на месте будущего строительства установили еще в 2000-м. По словам Казаченко, установка иконостаса приближает завершение всего строительства храма.

В Березниках Пермского края Николо-Димитриевский (Никольский) храм прекращает проводить службы на два месяца. За это время здесь должны успеть установить новый иконостас, пояснил мэр города Алексей Казаченко. «Николо-Димитриевский храм готовится к установке иконостаса. Исторически важное событие для всего Верхнекамья. Церковные службы будут приостановлены на два месяца», — написал Казаченко в соцсетях. Настоятель храма отец Сергий пояснил, что предстоит провести работы по облицовке пола и стен. Для внутреннего убранства используют шесть видов камня разных форм цветов. Сам иконостас изготовили мастера из Палеха. Ранее URA.RU показывало, как живописцы расписали стены и своды внутри Никольского храма. Николо-Димитриевский храм в Березниках начали возводить в 2010 году, а крест на месте будущего строительства установили еще в 2000-м. По словам Казаченко, установка иконостаса приближает завершение всего строительства храма.