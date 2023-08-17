Авария на трубопроводе мэрии грозит сорвать железнодорожные перевозки

18 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Железнодорожники на несколько дней остались без воды из-за аварии (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за аварии на водопроводной сети подконтрольной мэрии Кургана, которая произошла в районе железнодорожных путей, могут сорваться перевозки ЖД-транспортом. Об этом URA.RU сообщил источник. «В результате (аварии) без водоснабжения остались следующие объекты: база ПЧ-9, цех обслуживания электропоездов, здание АБК эксплуатационного депо ст. Курган, комплекс зданий ОМК „Стальной путь“, автобаза по ул. Южная, 30 и основной ввод котельной ПКЦ ст. Курган, что ставит под угрозу осуществление перевозочного процесса и срыв отопительного сезона», — указано в уведомлении для мэра Елены Ситниковой. Подписано уведомление представителем местного филиала ОАО «РЖД». По информации из документа, авария произошла 13 августа. Вода из труб вышла на железнодорожные пути, но специалисты ОАО «РЖД» вовремя отреагировали и перекрыли водоснабжение для обеспечения безопасности на железной дороге. В итоге железнодорожники сидят без воды на протяжении нескольких дней. Корреспондент URA. RU запросил комментарий по проблеме у мэрии. На момент написания новости ответ получен не был. Представители «РЖД» по Южному Уралу сообщили, что в ситуации разбираются. Ранее URA.RU писало, что в жители микрорайона Утяк в Кургане и поликлиника остались без воды из-за аварии. АО «Водный Союз» отключал холодное водоснабжение для устранения аварии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за аварии на водопроводной сети подконтрольной мэрии Кургана, которая произошла в районе железнодорожных путей, могут сорваться перевозки ЖД-транспортом. Об этом URA.RU сообщил источник. «В результате (аварии) без водоснабжения остались следующие объекты: база ПЧ-9, цех обслуживания электропоездов, здание АБК эксплуатационного депо ст. Курган, комплекс зданий ОМК „Стальной путь“, автобаза по ул. Южная, 30 и основной ввод котельной ПКЦ ст. Курган, что ставит под угрозу осуществление перевозочного процесса и срыв отопительного сезона», — указано в уведомлении для мэра Елены Ситниковой. Подписано уведомление представителем местного филиала ОАО «РЖД». По информации из документа, авария произошла 13 августа. Вода из труб вышла на железнодорожные пути, но специалисты ОАО «РЖД» вовремя отреагировали и перекрыли водоснабжение для обеспечения безопасности на железной дороге. В итоге железнодорожники сидят без воды на протяжении нескольких дней. Корреспондент URA. RU запросил комментарий по проблеме у мэрии. На момент написания новости ответ получен не был. Представители «РЖД» по Южному Уралу сообщили, что в ситуации разбираются. Ранее URA.RU писало, что в жители микрорайона Утяк в Кургане и поликлиника остались без воды из-за аварии. АО «Водный Союз» отключал холодное водоснабжение для устранения аварии.