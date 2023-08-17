В Башкирии отдадут под суд дальнобойщиков, жестоко убивших челябинского коллегу

18 августа 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Мужчин обвиняют в убийстве с особой жестокостью по предварительному сговору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В прокуратуру Башкортостана направили обвинительное заключение об убийстве дальнобойщика из Челябинска двумя коллегами из Учалинского района (Башкортостан). Мужчин обвиняют в убийстве с особой жесткостью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике. «Отделом по расследованию особо важных дел по Республике Башкортостан завершено расследование по обвинению двух жителей Учалинского района 27 и 30 лет. Они обвиняются по пунктам „д“ и „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — уточнили в СКР. Челябинец пропал в сентябре 2022 года. Тогда его родственница обратилась в полицию, а в Учалинском районе нашли части телефона мужчины и вещи. Позже нашелся и автомобиль, на котором передвигалась компания. На допросах обвиняемые давали разные показания. Каждый из них говорил, что закапывал труп из-за угроз другого товарища и обвинял в убийстве своего соучастника. После очных ставок стало понятно, что к убийству причастны оба. По версии следствия, убитый встретился с приятелями выпить алкоголь. Позже он пошел в сауну с двумя из них. На обратном пути начался конфликт и челябинца вывезли в лес для расправы. По разным частям тела его били кулаками, ногами, баллонным ключом, бревном. После нескольких ударов ножом, мужчину привязали к буксировочному тросу, довезли до поля и там нанесли ножевые ранения не совместимые с жизнью. Утром обвиняемые вернулись к трупу и закопали его. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В прокуратуру Башкортостана направили обвинительное заключение об убийстве дальнобойщика из Челябинска двумя коллегами из Учалинского района (Башкортостан). Мужчин обвиняют в убийстве с особой жесткостью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике. «Отделом по расследованию особо важных дел по Республике Башкортостан завершено расследование по обвинению двух жителей Учалинского района 27 и 30 лет. Они обвиняются по пунктам „д“ и „ж“ части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — уточнили в СКР. Челябинец пропал в сентябре 2022 года. Тогда его родственница обратилась в полицию, а в Учалинском районе нашли части телефона мужчины и вещи. Позже нашелся и автомобиль, на котором передвигалась компания. На допросах обвиняемые давали разные показания. Каждый из них говорил, что закапывал труп из-за угроз другого товарища и обвинял в убийстве своего соучастника. После очных ставок стало понятно, что к убийству причастны оба. По версии следствия, убитый встретился с приятелями выпить алкоголь. Позже он пошел в сауну с двумя из них. На обратном пути начался конфликт и челябинца вывезли в лес для расправы. По разным частям тела его били кулаками, ногами, баллонным ключом, бревном. После нескольких ударов ножом, мужчину привязали к буксировочному тросу, довезли до поля и там нанесли ножевые ранения не совместимые с жизнью. Утром обвиняемые вернулись к трупу и закопали его.