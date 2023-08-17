17 августа 2023

В школы челябинского района завезли запрещенное для питания детей мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный день супа для иностранных студентов. Пермь, повар, разделка мяса, кухня
Мясо и субпродукты не были безопасными для детского питания Фото:

В школы Кусинского района (Челябинская область) завезли мясо и субпродукты, запрещенные для детского питания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предприниматель завез в школы Кусинского района печень из Аргентины со сроком годности полтора года. Согласно закону о безопасности детского питания сроки годности субпродуктов должны быть не больше шести месяцев. Тот же бизнесмен поставил куриные филе и тушки с нарушениями», — объяснили URA.RU в надзорном ведомстве.

Филе и тушки были замороженными, что запрещено в детском питании. Были нарушение и по оформлению сертификатов: их оформили только спустя два и четыре дня после производство. По закону документы должны были зарегистрировать день в день. Предпринимателю и производителям объявили предостережения. В школы района ведомство направило информацию.

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В школы Кусинского района (Челябинская область) завезли мясо и субпродукты, запрещенные для детского питания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Предприниматель завез в школы Кусинского района печень из Аргентины со сроком годности полтора года. Согласно закону о безопасности детского питания сроки годности субпродуктов должны быть не больше шести месяцев. Тот же бизнесмен поставил куриные филе и тушки с нарушениями», — объяснили URA.RU в надзорном ведомстве. Филе и тушки были замороженными, что запрещено в детском питании. Были нарушение и по оформлению сертификатов: их оформили только спустя два и четыре дня после производство. По закону документы должны были зарегистрировать день в день. Предпринимателю и производителям объявили предостережения. В школы района ведомство направило информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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