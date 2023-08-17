В школы челябинского района завезли запрещенное для питания детей мясо

В школы Кусинского района (Челябинская область) завезли мясо и субпродукты, запрещенные для детского питания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Предприниматель завез в школы Кусинского района печень из Аргентины со сроком годности полтора года. Согласно закону о безопасности детского питания сроки годности субпродуктов должны быть не больше шести месяцев. Тот же бизнесмен поставил куриные филе и тушки с нарушениями», — объяснили URA.RU в надзорном ведомстве.
Филе и тушки были замороженными, что запрещено в детском питании. Были нарушение и по оформлению сертификатов: их оформили только спустя два и четыре дня после производство. По закону документы должны были зарегистрировать день в день. Предпринимателю и производителям объявили предостережения. В школы района ведомство направило информацию.
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