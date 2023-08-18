В России подорожает сода

«Башкирская содовая компания» планирует поднять закупочные цены в конце сентября этого года. В связи с этим ожидается рост цен на товар на 7-10%. Об этом сообщает Mash.
«Пищевая сода подорожает на 7—10% к концу сентября этого года. По нашим данным [„Башкирская содовая компания“] планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители заметят изменения где-то в октябре», — передают авторы канала. Отмечается, что данная компания является крупнейшей в России в данной сфере и производит около 85% всей соды в стране.
Журналисты отмечают, что это не первое повышение цен на соду. В прошлом году подорожание составляло 5%. АО «Березниковский содовый завод», входящее в состав холдинга «Башкирская химия», увеличило чистую прибыль более чем на 200 миллионов рублей. До этого Березниковский завод был вынужден взять кредит на миллиард рублей.
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