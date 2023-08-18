В России подорожает сода

Mash: «Башкирская содовая компания» поднимет в РФ цены до 10% к октябрю
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ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург, иннопром, сода
Сода может подорожать до 10% осенью Фото:

«Башкирская содовая компания» планирует поднять закупочные цены в конце сентября этого года. В связи с этим ожидается рост цен на товар на 7-10%. Об этом сообщает Mash.

«Пищевая сода подорожает на 7—10% к концу сентября этого года. По нашим данным [„Башкирская содовая компания“] планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители заметят изменения где-то в октябре», — передают авторы канала. Отмечается, что данная компания является крупнейшей в России в данной сфере и производит около 85% всей соды в стране.

Журналисты отмечают, что это не первое повышение цен на соду. В прошлом году подорожание составляло 5%. АО «Березниковский содовый завод», входящее в состав холдинга «Башкирская химия», увеличило чистую прибыль более чем на 200 миллионов рублей. До этого Березниковский завод был вынужден взять кредит на миллиард рублей.

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«Башкирская содовая компания» планирует поднять закупочные цены в конце сентября этого года. В связи с этим ожидается рост цен на товар на 7-10%. Об этом сообщает Mash. «Пищевая сода подорожает на 7—10% к концу сентября этого года. По нашим данным [„Башкирская содовая компания“] планирует поднять закупочные цены после 20 сентября. Потребители заметят изменения где-то в октябре», — передают авторы канала. Отмечается, что данная компания является крупнейшей в России в данной сфере и производит около 85% всей соды в стране. Журналисты отмечают, что это не первое повышение цен на соду. В прошлом году подорожание составляло 5%. АО «Березниковский содовый завод», входящее в состав холдинга «Башкирская химия», увеличило чистую прибыль более чем на 200 миллионов рублей. До этого Березниковский завод был вынужден взять кредит на миллиард рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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