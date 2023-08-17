17 августа 2023

Тюменские проститутки подняли цены на свои услуги

В Тюмени выросли цены на интим-услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени выросли цены на интим-услуги Фото:

В Тюмени резко выросли цены на интим-услуги, которые незаконно оказывают проститутки. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в последнее время силовики стали чаще проводить рейды по борделям, где «работают» ночные бабочки.

«Правоохранительные структуры стали уделять больше внимания борьбе с незаконной проституцией. Работа в этом направлении ведется очень плотно. Проститутки боятся, что их поймают и накажут. Поэтому „за риск“ стали просить с клиентов больше денег. Если говорить в процентном соотношении, то стоимость интим-услуг в Тюмени за последние месяцы выросла примерно на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1, 5 до 2 тыс. рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.

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В Тюмени резко выросли цены на интим-услуги, которые незаконно оказывают проститутки. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в последнее время силовики стали чаще проводить рейды по борделям, где «работают» ночные бабочки. «Правоохранительные структуры стали уделять больше внимания борьбе с незаконной проституцией. Работа в этом направлении ведется очень плотно. Проститутки боятся, что их поймают и накажут. Поэтому „за риск“ стали просить с клиентов больше денег. Если говорить в процентном соотношении, то стоимость интим-услуг в Тюмени за последние месяцы выросла примерно на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1, 5 до 2 тыс. рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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