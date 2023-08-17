Тюменские проститутки подняли цены на свои услуги

В Тюмени выросли цены на интим-услуги

18 августа 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

В Тюмени выросли цены на интим-услуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени резко выросли цены на интим-услуги, которые незаконно оказывают проститутки. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в последнее время силовики стали чаще проводить рейды по борделям, где «работают» ночные бабочки. «Правоохранительные структуры стали уделять больше внимания борьбе с незаконной проституцией. Работа в этом направлении ведется очень плотно. Проститутки боятся, что их поймают и накажут. Поэтому „за риск“ стали просить с клиентов больше денег. Если говорить в процентном соотношении, то стоимость интим-услуг в Тюмени за последние месяцы выросла примерно на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1, 5 до 2 тыс. рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.

В Тюмени резко выросли цены на интим-услуги, которые незаконно оказывают проститутки. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в последнее время силовики стали чаще проводить рейды по борделям, где «работают» ночные бабочки. «Правоохранительные структуры стали уделять больше внимания борьбе с незаконной проституцией. Работа в этом направлении ведется очень плотно. Проститутки боятся, что их поймают и накажут. Поэтому „за риск“ стали просить с клиентов больше денег. Если говорить в процентном соотношении, то стоимость интим-услуг в Тюмени за последние месяцы выросла примерно на 20%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. За занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность. Штраф по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) составляет от 1, 5 до 2 тыс. рублей. Организаторам незаконного бизнеса грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.