Автоэксперт раскрыл, как Грузия помогла россиянам в попытке им навредить

Основатель «РоговМобиль» Рогов: через Грузию в Россию поставляли американский автохлам

18 августа 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Через Грузию в РФ ввозили менее двух процентов автомобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запрет Грузии на ввоз автомобилей в Россию благополучно сказался на российском авторынке. После ограничений через Тбилиси везли разбитые автомобили из США, которые затем прособирались и перепродавались в России. По итогу отечественный автопром выгоднее смотрится на контрасте с пересобранными американскими автомобилями. Об этом рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. «Грузинский запрет будет практически незаметен на нашем рынке. В основном через Грузию везли полностью разбитые автомобили из США. Для перепродажи их худо-бедно восстанавливали и ввозили в Россию», — сказал Дмитрий Рогов в разговоре с « Газета.Ru» . Он добавил, что доля ввезенных через Грузию в РФ автомобилей составляют менее двух процентов. По словам Рогова, отечественный автопром смотрится куда выгоднее по сравнению с пересобранными авто из Штатов. После падения курса рубля цены на зарубежные автомобили в России подскочили. Ценник на некоторые модели повысился более чем на 300 тысяч. Российский президент Владимир Путин призывал чиновников пересесть на отечественные автомобили.

Запрет Грузии на ввоз автомобилей в Россию благополучно сказался на российском авторынке. После ограничений через Тбилиси везли разбитые автомобили из США, которые затем прособирались и перепродавались в России. По итогу отечественный автопром выгоднее смотрится на контрасте с пересобранными американскими автомобилями. Об этом рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. «Грузинский запрет будет практически незаметен на нашем рынке. В основном через Грузию везли полностью разбитые автомобили из США. Для перепродажи их худо-бедно восстанавливали и ввозили в Россию», — сказал Дмитрий Рогов в разговоре с «Газета.Ru». Он добавил, что доля ввезенных через Грузию в РФ автомобилей составляют менее двух процентов. По словам Рогова, отечественный автопром смотрится куда выгоднее по сравнению с пересобранными авто из Штатов. После падения курса рубля цены на зарубежные автомобили в России подскочили. Ценник на некоторые модели повысился более чем на 300 тысяч. Российский президент Владимир Путин призывал чиновников пересесть на отечественные автомобили.