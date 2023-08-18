Автоэксперт раскрыл, как Грузия помогла россиянам в попытке им навредить

Основатель «РоговМобиль» Рогов: через Грузию в Россию поставляли американский автохлам
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Через Грузию в РФ ввозили менее двух процентов автомобилей Фото:

Запрет Грузии на ввоз автомобилей в Россию благополучно сказался на российском авторынке. После ограничений через Тбилиси везли разбитые автомобили из США, которые затем прособирались и перепродавались в России. По итогу отечественный автопром выгоднее смотрится на контрасте с пересобранными американскими автомобилями. Об этом рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Грузинский запрет будет практически незаметен на нашем рынке. В основном через Грузию везли полностью разбитые автомобили из США. Для перепродажи их худо-бедно восстанавливали и ввозили в Россию», — сказал Дмитрий Рогов в разговоре с «Газета.Ru». Он добавил, что доля ввезенных через Грузию в РФ автомобилей составляют менее двух процентов. По словам Рогова, отечественный автопром смотрится куда выгоднее по сравнению с пересобранными авто из Штатов.

После падения курса рубля цены на зарубежные автомобили в России подскочили. Ценник на некоторые модели повысился более чем на 300 тысяч. Российский президент Владимир Путин призывал чиновников пересесть на отечественные автомобили.

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Запрет Грузии на ввоз автомобилей в Россию благополучно сказался на российском авторынке. После ограничений через Тбилиси везли разбитые автомобили из США, которые затем прособирались и перепродавались в России. По итогу отечественный автопром выгоднее смотрится на контрасте с пересобранными американскими автомобилями. Об этом рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. «Грузинский запрет будет практически незаметен на нашем рынке. В основном через Грузию везли полностью разбитые автомобили из США. Для перепродажи их худо-бедно восстанавливали и ввозили в Россию», — сказал Дмитрий Рогов в разговоре с «Газета.Ru». Он добавил, что доля ввезенных через Грузию в РФ автомобилей составляют менее двух процентов. По словам Рогова, отечественный автопром смотрится куда выгоднее по сравнению с пересобранными авто из Штатов. После падения курса рубля цены на зарубежные автомобили в России подскочили. Ценник на некоторые модели повысился более чем на 300 тысяч. Российский президент Владимир Путин призывал чиновников пересесть на отечественные автомобили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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