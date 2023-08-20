«Спартак» показал залитый стадион перед игрой с «Зенитом». Видео

20 августа 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

В Москве затопило футбольный стадион «Открытие Банк Арена» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Футбольный клуб «Спартак» опубликовал кадры залитого стадиона «Открытие Банк Арена» после обильных осадков в Москве. На стадионе должен пройти матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Спартак» и «Зенит». «Друзья, все нормально. Админ не утонул, пока снимал это видео», — опубликовал сообщение telegram-канал «Спартак-Москва». При этом клуб позвал всех на игру между «Спартаком» и «Зенитом». 20 августа Москву затопило в следствии обильного ливня. В МЧС предупредили, что дождь будет идти до конца дня. В результате происшествия затопило ветки метро, несколько районов Москвы, а также концертный зал VK Stadium.

Футбольный клуб «Спартак» опубликовал кадры залитого стадиона «Открытие Банк Арена» после обильных осадков в Москве. На стадионе должен пройти матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Спартак» и «Зенит». «Друзья, все нормально. Админ не утонул, пока снимал это видео», — опубликовал сообщение telegram-канал «Спартак-Москва». При этом клуб позвал всех на игру между «Спартаком» и «Зенитом». 20 августа Москву затопило в следствии обильного ливня. В МЧС предупредили, что дождь будет идти до конца дня. В результате происшествия затопило ветки метро, несколько районов Москвы, а также концертный зал VK Stadium.