«Спартак» показал залитый стадион перед игрой с «Зенитом». Видео

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Стадион "Открытие Арена" Спартак. Москва, указатель, спартак, открытие арена, стадион
В Москве затопило футбольный стадион «Открытие Банк Арена» Фото:

Футбольный клуб «Спартак» опубликовал кадры залитого стадиона «Открытие Банк Арена» после обильных осадков в Москве. На стадионе должен пройти матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Спартак» и «Зенит».

«Друзья, все нормально. Админ не утонул, пока снимал это видео», — опубликовал сообщение telegram-канал «Спартак-Москва». При этом клуб позвал всех на игру между «Спартаком» и «Зенитом».

20 августа Москву затопило в следствии обильного ливня. В МЧС предупредили, что дождь будет идти до конца дня. В результате происшествия затопило ветки метро, несколько районов Москвы, а также концертный зал VK Stadium.

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Футбольный клуб «Спартак» опубликовал кадры залитого стадиона «Открытие Банк Арена» после обильных осадков в Москве. На стадионе должен пройти матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Спартак» и «Зенит». «Друзья, все нормально. Админ не утонул, пока снимал это видео», — опубликовал сообщение telegram-канал «Спартак-Москва». При этом клуб позвал всех на игру между «Спартаком» и «Зенитом». 20 августа Москву затопило в следствии обильного ливня. В МЧС предупредили, что дождь будет идти до конца дня. В результате происшествия затопило ветки метро, несколько районов Москвы, а также концертный зал VK Stadium.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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