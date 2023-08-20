«Известия»: утилизаторов отходов предлагают приравнять к социальному бизнесу

21 августа 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

Компании смогут претендовать на гранты и льготные кредиты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В России компании по переработке и утилизации отходов предложили включить в перечень социальных предприятий. Об этом говорится в письме Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» к Российскому экологическому оператору (РЭО). «Утилизаторов отходов хотят приравнять к социальному бизнесу. Статус даст малым предприятиям возможность получать льготные кредиты и гранты, а также позволит вывести тысячи ИП сферы отходов из тени», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. В РЭО инициативу поддержали. Благодаря социальному статусу утилизаторы смогут сократить расходы и перенаправить средства на развитие экологических проектов. Ранее Госдума приняла закон о порядке утилизации отходов от товаров и упаковки, сообщает МК . Импортеры будут обязаны при ввозе товаров из стран, которые не являются членами Евразийского экономического союза, уплатить экологический сбор или проинформировать о намерении самостоятельной утилизации отходов с приложением банковской гарантии на сумму экологического сбора. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

В России компании по переработке и утилизации отходов предложили включить в перечень социальных предприятий. Об этом говорится в письме Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» к Российскому экологическому оператору (РЭО). «Утилизаторов отходов хотят приравнять к социальному бизнесу. Статус даст малым предприятиям возможность получать льготные кредиты и гранты, а также позволит вывести тысячи ИП сферы отходов из тени», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. В РЭО инициативу поддержали. Благодаря социальному статусу утилизаторы смогут сократить расходы и перенаправить средства на развитие экологических проектов. Ранее Госдума приняла закон о порядке утилизации отходов от товаров и упаковки, сообщает МК. Импортеры будут обязаны при ввозе товаров из стран, которые не являются членами Евразийского экономического союза, уплатить экологический сбор или проинформировать о намерении самостоятельной утилизации отходов с приложением банковской гарантии на сумму экологического сбора. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.