20 августа 2023

«Известия»: утилизаторов отходов предлагают приравнять к социальному бизнесу

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Посещение инициативными гражданами мусоросортировочного завода. Тюмень, мусор, помойка, тбо, гора, сортировка мусора, хлам, пресс, грязь, куча, сортированый мусор, тэо, отбросы, мусорные брикеты, отсортированный мусор, отходы для переработки, прессованный мусор
Компании смогут претендовать на гранты и льготные кредиты Фото:

В России компании по переработке и утилизации отходов предложили включить в перечень социальных предприятий. Об этом говорится в письме Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» к Российскому экологическому оператору (РЭО).

«Утилизаторов отходов хотят приравнять к социальному бизнесу. Статус даст малым предприятиям возможность получать льготные кредиты и гранты, а также позволит вывести тысячи ИП сферы отходов из тени», — пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В РЭО инициативу поддержали. Благодаря социальному статусу утилизаторы смогут сократить расходы и перенаправить средства на развитие экологических проектов.

Ранее Госдума приняла закон о порядке утилизации отходов от товаров и упаковки, сообщает МК. Импортеры будут обязаны при ввозе товаров из стран, которые не являются членами Евразийского экономического союза, уплатить экологический сбор или проинформировать о намерении самостоятельной утилизации отходов с приложением банковской гарантии на сумму экологического сбора. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

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В России компании по переработке и утилизации отходов предложили включить в перечень социальных предприятий. Об этом говорится в письме Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» к Российскому экологическому оператору (РЭО). «Утилизаторов отходов хотят приравнять к социальному бизнесу. Статус даст малым предприятиям возможность получать льготные кредиты и гранты, а также позволит вывести тысячи ИП сферы отходов из тени», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. В РЭО инициативу поддержали. Благодаря социальному статусу утилизаторы смогут сократить расходы и перенаправить средства на развитие экологических проектов. Ранее Госдума приняла закон о порядке утилизации отходов от товаров и упаковки, сообщает МК. Импортеры будут обязаны при ввозе товаров из стран, которые не являются членами Евразийского экономического союза, уплатить экологический сбор или проинформировать о намерении самостоятельной утилизации отходов с приложением банковской гарантии на сумму экологического сбора. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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