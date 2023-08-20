Тюменские дети рискуют жизнями, пытаясь заработать

Дети на оживленных трассах предлагают водителям протереть фары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени дети на оживленных трассах предлагают водителям протереть фары за деньги. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. По ее словам, такой опасной работой подростки занимались на протяжении всего лета.

«Все лето до 18 августа дети были на проезжей части со стороны улиц Профсоюзная — Ленина, но там машины двигаются не очень быстро, часто пробка. И пока все наслаждаются ожиданием зеленого света, дети ходили по проезжей части и предлагали свои услуги», — сообщила корреспонденту агентства тюменка Татьяна.

В пресс-службе ГИБДД России по региону URA.RU сообщили, что информации по подросткам на этом участке дороги не поступало. Однако пешеходам запрещено находиться на проезжей части без цели ее перехода. «Несовершеннолетние старше 16 лет привлекаются к административной ответственности. Совместные рейдовые мероприятия с подразделением по делам несовершеннолетних проводятся по выявлению нарушителей, в том числе, детей-пешеходов. <…> В случае неоднократности нарушений рассматривается постановка на профилактический учет в случае грубых нарушений. И идет привлечение родителей несовершеннолетних по статье КоАП РФ 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — добавили в ведомстве.