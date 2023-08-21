Вандалы навредили мэрии Екатеринбурга в 300-летие. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, екатеринбургская городская дума, здание администрации екатеринбурга, герб екатеринбурга
Вандалы испортили табличку на фасаде мэрии Фото:

Во время празднования 300-летия Екатеринбурга неизвестные испортили табличку на фасаде горадминистрации — с надписью «Екатеринбургская городская дума». Пропала буква «О».

«Будем обращаться в полицию», — рассказал URA.RU собеседник в муниципальной власти. И поделился видео с предполагаемыми нарушителями. На нем неизвестный, судя по всему, несет в руках оторванную букву.

Таблички у главного входа в администрацию мэр Алексей Орлов обновил в декабре 2021-го, заменив старые «могильно-черные». По легенде, сделать это ему якобы посоветовал глава ГУ МВД Александр Мешков.

Екатеринбург отмечал 300-летие 19 августа. По подсчетам организаторов, все площадки посетили 1,2 миллиона человек. Одно из главных шоу было на фасаде администрации — мэпинг (3D-проекция).

Фото сделано утром 20 августа
Фото сделано утром 20 августа
Фото:

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Во время празднования 300-летия Екатеринбурга неизвестные испортили табличку на фасаде горадминистрации — с надписью «Екатеринбургская городская дума». Пропала буква «О». «Будем обращаться в полицию», — рассказал URA.RU собеседник в муниципальной власти. И поделился видео с предполагаемыми нарушителями. На нем неизвестный, судя по всему, несет в руках оторванную букву. Таблички у главного входа в администрацию мэр Алексей Орлов обновил в декабре 2021-го, заменив старые «могильно-черные». По легенде, сделать это ему якобы посоветовал глава ГУ МВД Александр Мешков. Екатеринбург отмечал 300-летие 19 августа. По подсчетам организаторов, все площадки посетили 1,2 миллиона человек. Одно из главных шоу было на фасаде администрации — мэпинг (3D-проекция).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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