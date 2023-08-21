Вандалы навредили мэрии Екатеринбурга в 300-летие. Фото, видео

21 августа 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Вандалы испортили табличку на фасаде мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время празднования 300-летия Екатеринбурга неизвестные испортили табличку на фасаде горадминистрации — с надписью «Екатеринбургская городская дума». Пропала буква «О». «Будем обращаться в полицию», — рассказал URA.RU собеседник в муниципальной власти. И поделился видео с предполагаемыми нарушителями. На нем неизвестный, судя по всему, несет в руках оторванную букву. Таблички у главного входа в администрацию мэр Алексей Орлов обновил в декабре 2021-го, заменив старые «могильно-черные». По легенде, сделать это ему якобы посоветовал глава ГУ МВД Александр Мешков. Екатеринбург отмечал 300-летие 19 августа. По подсчетам организаторов, все площадки посетили 1,2 миллиона человек. Одно из главных шоу было на фасаде администрации — мэпинг (3D-проекция). Фото сделано утром 20 августа Фото: читатель URA.RU

Во время празднования 300-летия Екатеринбурга неизвестные испортили табличку на фасаде горадминистрации — с надписью «Екатеринбургская городская дума». Пропала буква «О». «Будем обращаться в полицию», — рассказал URA.RU собеседник в муниципальной власти. И поделился видео с предполагаемыми нарушителями. На нем неизвестный, судя по всему, несет в руках оторванную букву. Таблички у главного входа в администрацию мэр Алексей Орлов обновил в декабре 2021-го, заменив старые «могильно-черные». По легенде, сделать это ему якобы посоветовал глава ГУ МВД Александр Мешков. Екатеринбург отмечал 300-летие 19 августа. По подсчетам организаторов, все площадки посетили 1,2 миллиона человек. Одно из главных шоу было на фасаде администрации — мэпинг (3D-проекция).