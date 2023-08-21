Во время празднования 300-летия Екатеринбурга неизвестные испортили табличку на фасаде горадминистрации — с надписью «Екатеринбургская городская дума». Пропала буква «О».
«Будем обращаться в полицию», — рассказал URA.RU собеседник в муниципальной власти. И поделился видео с предполагаемыми нарушителями. На нем неизвестный, судя по всему, несет в руках оторванную букву.
Таблички у главного входа в администрацию мэр Алексей Орлов обновил в декабре 2021-го, заменив старые «могильно-черные». По легенде, сделать это ему якобы посоветовал глава ГУ МВД Александр Мешков.
Екатеринбург отмечал 300-летие 19 августа. По подсчетам организаторов, все площадки посетили 1,2 миллиона человек. Одно из главных шоу было на фасаде администрации — мэпинг (3D-проекция).
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