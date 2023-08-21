Более 14% абитуриентов страны хотели поступить в свердловские вузы

Вице-премьер Чернышенко: 14% абитуриентов страны хотели поступить в свердловские вузы

21 августа 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Более 78 тысяч абитуриентов подали заявления в свердловские вузы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 14% абитуриентов страны подали заявления в вузы Свердловской области. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в рамках рабочей поездки в Екатеринбург. «Свердловская область продолжает быть кузницей высококвалифицированных кадров. По итогам приемной кампании более 78 тысяч абитуриентов подали 320 тысяч заявлений в вузы региона. Это более 14% от общего числа по стране, что говорит о востребованности здесь высшего образования», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. По словам вице-премьера, в этом году области было выделено более 19,5 тысяч бюджетных мест, при этом 9 тысяч из них — для инженерных специальностей. «Вчера мы оценили ход строительства кампуса при Уральском Федеральном Университете (УрФУ), который также станет центром цифровой трансформации и кузницей ИТ-кадров», — отметил Чернышенко. Глава региона Евгений Куйвашев ответил, что строительство нового кампуса расширит возможности УрФУ по реализации инновационных программ обучения и проведению научных исследований. «Но мы на этом не остановимся. В этом году запускаем уникальную программу поддержки студенчества „Кампус“, которая охватит все вузы региона, а по некоторым направлениям — колледжи и техникумы. Наша цель — закрепить за Екатеринбургом статус одного из главных студенческих центров страны», — подытожил Куйвашев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 14% абитуриентов страны подали заявления в вузы Свердловской области. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в рамках рабочей поездки в Екатеринбург. «Свердловская область продолжает быть кузницей высококвалифицированных кадров. По итогам приемной кампании более 78 тысяч абитуриентов подали 320 тысяч заявлений в вузы региона. Это более 14% от общего числа по стране, что говорит о востребованности здесь высшего образования», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. По словам вице-премьера, в этом году области было выделено более 19,5 тысяч бюджетных мест, при этом 9 тысяч из них — для инженерных специальностей. «Вчера мы оценили ход строительства кампуса при Уральском Федеральном Университете (УрФУ), который также станет центром цифровой трансформации и кузницей ИТ-кадров», — отметил Чернышенко. Глава региона Евгений Куйвашев ответил, что строительство нового кампуса расширит возможности УрФУ по реализации инновационных программ обучения и проведению научных исследований. «Но мы на этом не остановимся. В этом году запускаем уникальную программу поддержки студенчества „Кампус“, которая охватит все вузы региона, а по некоторым направлениям — колледжи и техникумы. Наша цель — закрепить за Екатеринбургом статус одного из главных студенческих центров страны», — подытожил Куйвашев.