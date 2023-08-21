Более 14% абитуриентов страны хотели поступить в свердловские вузы

Вице-премьер Чернышенко: 14% абитуриентов страны хотели поступить в свердловские вузы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение дипломов и выпускной УрФУ. Екатеринбург, университет, вуз, высшее образование, выпускной, бакалавр, бакалавриат, окончание университета
Более 78 тысяч абитуриентов подали заявления в свердловские вузы Фото:

Более 14% абитуриентов страны подали заявления в вузы Свердловской области. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.

«Свердловская область продолжает быть кузницей высококвалифицированных кадров. По итогам приемной кампании более 78 тысяч абитуриентов подали 320 тысяч заявлений в вузы региона. Это более 14% от общего числа по стране, что говорит о востребованности здесь высшего образования», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, в этом году области было выделено более 19,5 тысяч бюджетных мест, при этом 9 тысяч из них — для инженерных специальностей. «Вчера мы оценили ход строительства кампуса при Уральском Федеральном Университете (УрФУ), который также станет центром цифровой трансформации и кузницей ИТ-кадров», — отметил Чернышенко.

Глава региона Евгений Куйвашев ответил, что строительство нового кампуса расширит возможности УрФУ по реализации инновационных программ обучения и проведению научных исследований. «Но мы на этом не остановимся. В этом году запускаем уникальную программу поддержки студенчества „Кампус“, которая охватит все вузы региона, а по некоторым направлениям — колледжи и техникумы. Наша цель — закрепить за Екатеринбургом статус одного из главных студенческих центров страны», — подытожил Куйвашев.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 14% абитуриентов страны подали заявления в вузы Свердловской области. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в рамках рабочей поездки в Екатеринбург. «Свердловская область продолжает быть кузницей высококвалифицированных кадров. По итогам приемной кампании более 78 тысяч абитуриентов подали 320 тысяч заявлений в вузы региона. Это более 14% от общего числа по стране, что говорит о востребованности здесь высшего образования», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. По словам вице-премьера, в этом году области было выделено более 19,5 тысяч бюджетных мест, при этом 9 тысяч из них — для инженерных специальностей. «Вчера мы оценили ход строительства кампуса при Уральском Федеральном Университете (УрФУ), который также станет центром цифровой трансформации и кузницей ИТ-кадров», — отметил Чернышенко. Глава региона Евгений Куйвашев ответил, что строительство нового кампуса расширит возможности УрФУ по реализации инновационных программ обучения и проведению научных исследований. «Но мы на этом не остановимся. В этом году запускаем уникальную программу поддержки студенчества „Кампус“, которая охватит все вузы региона, а по некоторым направлениям — колледжи и техникумы. Наша цель — закрепить за Екатеринбургом статус одного из главных студенческих центров страны», — подытожил Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...