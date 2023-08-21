Силовики устроили облаву на пьяных тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
На тюменских дорогах ловили нетрезвых автолюбителей Фото:

В период с 18 по 20 августа на территории Тюменской области отстранены от управления транспортом 45 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

«В минувшие пятницу и выходные дни на территории региона проведены целевые мероприятия по выявлению и пресечению фактов управления водителями транспортом в состоянии опьянения. Автоинспекторами отстранены от управления транспортом 45 нетрезвых водителей», — указано в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что большинство водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, попались сотрудникам Госавтоинспекции на дорогах Тюмени. Три человека были задержаны за повторную пьяную езду. За это им грозит уголовная ответственность.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с 18 по 20 августа на территории Тюменской области отстранены от управления транспортом 45 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал региональной Госавтоинспекции. «В минувшие пятницу и выходные дни на территории региона проведены целевые мероприятия по выявлению и пресечению фактов управления водителями транспортом в состоянии опьянения. Автоинспекторами отстранены от управления транспортом 45 нетрезвых водителей», — указано в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что большинство водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, попались сотрудникам Госавтоинспекции на дорогах Тюмени. Три человека были задержаны за повторную пьяную езду. За это им грозит уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...