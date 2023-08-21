Силовики устроили облаву на пьяных тюменцев

На тюменских дорогах ловили нетрезвых автолюбителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В период с 18 по 20 августа на территории Тюменской области отстранены от управления транспортом 45 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

«В минувшие пятницу и выходные дни на территории региона проведены целевые мероприятия по выявлению и пресечению фактов управления водителями транспортом в состоянии опьянения. Автоинспекторами отстранены от управления транспортом 45 нетрезвых водителей», — указано в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что большинство водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии, попались сотрудникам Госавтоинспекции на дорогах Тюмени. Три человека были задержаны за повторную пьяную езду. За это им грозит уголовная ответственность.