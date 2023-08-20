20 августа 2023

В Курганской области подросток перед смертью выколол на руке круг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
СК расследует смерть подростка в Катайском округе Фото:

В Курганской области расследуется смерть подростка. Перед трагедией восьмиклассник резко изменился в поведении и выколол иголкой на руке круг, сообщает telegram-канал Ural Mash.

«14-летний Саша (имя изменено) жил в благополучной семье в Катайске. Отличник, имел много друзей, любил рисовать […]. Потом внезапно закрылся от всех дома, засиживался в телефоне до пяти утра. Позитивные сюжеты на его рисунках сменились зловещими монстрами, он показывал их родителям. Иглой выколол на руке круг и тоже засветил маме. Родителей напугало поведение сына, но он убеждал их, что все нормально. За день до несчастья Саша снял с себя крестик. Мать нашла его уже без пульса — отец был дома, но подозрительных звуков не слышал», — говорится в сообщении Ural Mash.

По данным канала, в телефоне школьника ничего подозрительного не обнаружили, возможно, что-то было стерто. Свои аккаунты в соцсетях он почистил. Следователи устанавливают причины смерти подростка.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области расследуется смерть подростка. Перед трагедией восьмиклассник резко изменился в поведении и выколол иголкой на руке круг, сообщает telegram-канал Ural Mash. «14-летний Саша (имя изменено) жил в благополучной семье в Катайске. Отличник, имел много друзей, любил рисовать […]. Потом внезапно закрылся от всех дома, засиживался в телефоне до пяти утра. Позитивные сюжеты на его рисунках сменились зловещими монстрами, он показывал их родителям. Иглой выколол на руке круг и тоже засветил маме. Родителей напугало поведение сына, но он убеждал их, что все нормально. За день до несчастья Саша снял с себя крестик. Мать нашла его уже без пульса — отец был дома, но подозрительных звуков не слышал», — говорится в сообщении Ural Mash. По данным канала, в телефоне школьника ничего подозрительного не обнаружили, возможно, что-то было стерто. Свои аккаунты в соцсетях он почистил. Следователи устанавливают причины смерти подростка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...