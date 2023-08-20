В Курганской области подросток перед смертью выколол на руке круг

В Курганской области расследуется смерть подростка. Перед трагедией восьмиклассник резко изменился в поведении и выколол иголкой на руке круг, сообщает telegram-канал Ural Mash.
«14-летний Саша (имя изменено) жил в благополучной семье в Катайске. Отличник, имел много друзей, любил рисовать […]. Потом внезапно закрылся от всех дома, засиживался в телефоне до пяти утра. Позитивные сюжеты на его рисунках сменились зловещими монстрами, он показывал их родителям. Иглой выколол на руке круг и тоже засветил маме. Родителей напугало поведение сына, но он убеждал их, что все нормально. За день до несчастья Саша снял с себя крестик. Мать нашла его уже без пульса — отец был дома, но подозрительных звуков не слышал», — говорится в сообщении Ural Mash.
По данным канала, в телефоне школьника ничего подозрительного не обнаружили, возможно, что-то было стерто. Свои аккаунты в соцсетях он почистил. Следователи устанавливают причины смерти подростка.
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