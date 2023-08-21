В Перми продается служба доставки готовой пиццы «Томат и сыр»

Служба доставки пиццы продается за 150 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми выставлена на продажу службы доставки пиццы «Томат и сыр», которая работала в городе с апреля 2018 года по май 2023 года. Цена готового бизнеса — 150 тысяч рублей.

«Предложение для тех, кто решил начать заниматься бизнесом. Выйдет дешевле и будет эффективней, чем начинать все с нуля или покупать франшизу. Покупая доставку „Томат и сыр“, вам не придется прилагать усилий чтобы выйти в прибыль, поскольку уже есть клиенты, которые едят нашу пиццу более пяти лет. Цена — 150 тысяч рублей», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Продавец уточняет, что в распоряжение нового собственника перейдут сайт, мобильное приложение, группы в социальных сетях, клиентская база, сумки для доставки заказов. Также возможна продажа бизнеса с производственным цехом и всем необходимым оборудованием для приготовления пиццы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлен на продажу передвижной магазин-кафе для приготовления уличной еды. В объявлении на «Авито» продавец сообщает, что готова расстаться с действующим бизнесом за 650 тысяч рублей.