21 августа 2023

В Челябинске двухлетняя девочка выпала из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, панельный дом, москитная сетка, открытое окно, трещины, окно, панельное домостроение
Очевидцы сообщили, что ребенок оперся на москитную сетку Фото:

В Челябинске вечером 21 августа двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома по улице Героев Танкограда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, ребенок находится в больнице.

«Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры. Сообщение зарегистрировано в Калининском отделе полиции. Ребенок находится в больнице. Ранее данная семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы рассказали, что ребенок, вероятно, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате девочка выпала из окна и сильно ударилась головой. Источники URA.RU в правоохранительных органах пояснили, что в данной семье воспитывается трое детей.

Ранее в Магнитогорске 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Как рассказал источник в медучреждении, несмотря на относительно небольшую высоту падения, ребенок получил серьезные травмы.

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В Челябинске вечером 21 августа двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома по улице Героев Танкограда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, ребенок находится в больнице. «Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры. Сообщение зарегистрировано в Калининском отделе полиции. Ребенок находится в больнице. Ранее данная семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — уточнили в пресс-службе ведомства. Очевидцы рассказали, что ребенок, вероятно, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате девочка выпала из окна и сильно ударилась головой. Источники URA.RU в правоохранительных органах пояснили, что в данной семье воспитывается трое детей. Ранее в Магнитогорске 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Как рассказал источник в медучреждении, несмотря на относительно небольшую высоту падения, ребенок получил серьезные травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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