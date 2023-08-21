В Челябинске двухлетняя девочка выпала из окна

Очевидцы сообщили, что ребенок оперся на москитную сетку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вечером 21 августа двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома по улице Героев Танкограда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, ребенок находится в больнице.

«Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры. Сообщение зарегистрировано в Калининском отделе полиции. Ребенок находится в больнице. Ранее данная семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы рассказали, что ребенок, вероятно, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В результате девочка выпала из окна и сильно ударилась головой. Источники URA.RU в правоохранительных органах пояснили, что в данной семье воспитывается трое детей.

Ранее в Магнитогорске 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Как рассказал источник в медучреждении, несмотря на относительно небольшую высоту падения, ребенок получил серьезные травмы.