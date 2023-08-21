Задержанного ФСБ за диверсию челябинца оставили за решеткой

Генриха Узялло оставили под стражей до середины октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинца Генриха Узялло, задержанного сотрудниками ФСБ по обвинению в диверсии на железной дороге, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, постановление о содержании его под стражей до середины октября оставили без изменений.

«Областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Генриха Узялло, оставил без изменения постановление Центрального райсуда Челябинска от 9 августа 2023 года. Обвиняемый пробудет под стражей до 12 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что, обжалуя решения суда первой инстанции, адвокат просил отменить его. Для своего подзащитного он просил избрать более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Узялло в середине июня. Ему предъявили обвинения по ч.1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). По версии следствия, мужчина в ночь на 12 июня поджог два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе. Его удалось задержать по горячим следам.