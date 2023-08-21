21 августа 2023

Задержанного ФСБ за диверсию челябинца оставили за решеткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Тигеев в суде. Тюмень, заключение, тюрьма, решетка, заключение под стражу
Генриха Узялло оставили под стражей до середины октября Фото:

Челябинца Генриха Узялло, задержанного сотрудниками ФСБ по обвинению в диверсии на железной дороге, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, постановление о содержании его под стражей до середины октября оставили без изменений.

«Областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Генриха Узялло, оставил без изменения постановление Центрального райсуда Челябинска от 9 августа 2023 года. Обвиняемый пробудет под стражей до 12 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что, обжалуя решения суда первой инстанции, адвокат просил отменить его. Для своего подзащитного он просил избрать более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Узялло в середине июня. Ему предъявили обвинения по ч.1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). По версии следствия, мужчина в ночь на 12 июня поджог два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе. Его удалось задержать по горячим следам.

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Челябинца Генриха Узялло, задержанного сотрудниками ФСБ по обвинению в диверсии на железной дороге, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, постановление о содержании его под стражей до середины октября оставили без изменений. «Областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Генриха Узялло, оставил без изменения постановление Центрального райсуда Челябинска от 9 августа 2023 года. Обвиняемый пробудет под стражей до 12 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что, обжалуя решения суда первой инстанции, адвокат просил отменить его. Для своего подзащитного он просил избрать более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест. Сотрудники УФСБ по региону задержали Узялло в середине июня. Ему предъявили обвинения по ч.1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). По версии следствия, мужчина в ночь на 12 июня поджог два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный в Ленинском районе. Его удалось задержать по горячим следам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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