Курганец без ног прятался от дыма под одеялом, пока его не спасли пожарные

22 августа 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Инвалид едва не погиб в пожаре в Кургане (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане сотрудники МЧС спасли шесть человек из ночного пожара в пятиэтажном доме. Один из пострадавших — инвалид-колясочник без ног прятался в своей квартире от огня и едкого дыма под одеялами, когда подоспела помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу ул. Уральская д. 4 поступило ночью 22 августа в 02 часа 48 минут. По прибытию на место было установлено, что произошло возгорание в квартире на втором этаже. Хозяина квартиры — пожилого мужчину без ног спасли сотрудники четвертой пожарно-спасательной части: Дмитрий Соболев, Виктор Федоров и Константин Охапкин», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Пожарные зашли в горящую квартиру и увидели пенсионера без ног, лежащего на полу. Мужчина закрывался вещами и одеялами, чтобы защититься от едкого дыма. Выбраться самостоятельно из квартиры он не мог. На пенсионера надели маску и вынесли на улицу, где передали медикам. Он получил ожоги и сейчас проходит лечение в больнице. Другие пожарные стучали в квартиры дома, всего было спасено шесть человек. Еще 10 человек, в том числе трое детей, были эвакуированы из горящего здания. Полностью потушить пожар в доме удалось около четырех часов.

В Кургане сотрудники МЧС спасли шесть человек из ночного пожара в пятиэтажном доме. Один из пострадавших — инвалид-колясочник без ног прятался в своей квартире от огня и едкого дыма под одеялами, когда подоспела помощь, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу ул. Уральская д. 4 поступило ночью 22 августа в 02 часа 48 минут. По прибытию на место было установлено, что произошло возгорание в квартире на втором этаже. Хозяина квартиры — пожилого мужчину без ног спасли сотрудники четвертой пожарно-спасательной части: Дмитрий Соболев, Виктор Федоров и Константин Охапкин», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Пожарные зашли в горящую квартиру и увидели пенсионера без ног, лежащего на полу. Мужчина закрывался вещами и одеялами, чтобы защититься от едкого дыма. Выбраться самостоятельно из квартиры он не мог. На пенсионера надели маску и вынесли на улицу, где передали медикам. Он получил ожоги и сейчас проходит лечение в больнице. Другие пожарные стучали в квартиры дома, всего было спасено шесть человек. Еще 10 человек, в том числе трое детей, были эвакуированы из горящего здания. Полностью потушить пожар в доме удалось около четырех часов.