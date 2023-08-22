Московский суд выселяет семью из ХМАО из единственного жилья

22 августа 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Бывший муж женщины оформил банкротство и избежал наказания Фото: Георгий Бергал © URA.RU Квартиру жительницы Нижневартовска Александры в ближайшее время выставят на торги из-за кредита ее бывшего мужа Геннадия, который тот оформил под залог чужого жилья. Женщина, ее маленький ребенок и пожилые родители могут остаться на улице по решению Хорошевского суда. Подробности семейной драмы корреспонденту URA.RU рассказала сама Александра. «Когда я была на последнем месяце беременности, мой тогда еще муж взял кредит в 800 тысяч рублей под залог моей квартиры. Обманным путем он вынудил меня подписать документ. Кредит он не выплатил, а после развода и вовсе перестал выходить на связь. Сейчас из-за нарушений в рассмотрении дела, я, мой ребенок и мои родители можем лишиться единственного жилья», — сообщила агентству Александра. Бывший муж, по словам женщины, внес несколько платежей по кредиту, после чего резко прекратил и подал на банкротство. В последующие несколько месяцев отец Александры был вынужден вложить более 120 тысяч рублей, чтобы закрыть часть кредита бывшего зятя. Когда возможности платить больше не стало, банк подал иск в Хорошевский районный суд Москвы об изъятии квартиры Александры. Бывший супруг женщины и отец ее ребенка решил выйти сухим из воды и после развода перестал выходить на контакт. Александра отправила в Хорошевский суд ходатайство о переносе дела в Нижневартовск, а также предоставила заявление своего отца, который не давал согласие на использование квартиры в качестве залога. В суде проигнорировали ходатайства семьи и рассмотрели дело без участия обеих сторон. По словам женщины, решение суда было вынесено с серьезными нарушениями из-за халатности судьи. Александра отправила в Московский городской суд апелляционную жалобу, однако никакого ответа до сих пор не получила. На момент публикации, информации по запросу корреспондента агентства URA.RU из Московского городского суда также не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Квартиру жительницы Нижневартовска Александры в ближайшее время выставят на торги из-за кредита ее бывшего мужа Геннадия, который тот оформил под залог чужого жилья. Женщина, ее маленький ребенок и пожилые родители могут остаться на улице по решению Хорошевского суда. Подробности семейной драмы корреспонденту URA.RU рассказала сама Александра. «Когда я была на последнем месяце беременности, мой тогда еще муж взял кредит в 800 тысяч рублей под залог моей квартиры. Обманным путем он вынудил меня подписать документ. Кредит он не выплатил, а после развода и вовсе перестал выходить на связь. Сейчас из-за нарушений в рассмотрении дела, я, мой ребенок и мои родители можем лишиться единственного жилья», — сообщила агентству Александра. Бывший муж, по словам женщины, внес несколько платежей по кредиту, после чего резко прекратил и подал на банкротство. В последующие несколько месяцев отец Александры был вынужден вложить более 120 тысяч рублей, чтобы закрыть часть кредита бывшего зятя. Когда возможности платить больше не стало, банк подал иск в Хорошевский районный суд Москвы об изъятии квартиры Александры. Бывший супруг женщины и отец ее ребенка решил выйти сухим из воды и после развода перестал выходить на контакт. Александра отправила в Хорошевский суд ходатайство о переносе дела в Нижневартовск, а также предоставила заявление своего отца, который не давал согласие на использование квартиры в качестве залога. В суде проигнорировали ходатайства семьи и рассмотрели дело без участия обеих сторон. По словам женщины, решение суда было вынесено с серьезными нарушениями из-за халатности судьи. Александра отправила в Московский городской суд апелляционную жалобу, однако никакого ответа до сих пор не получила. На момент публикации, информации по запросу корреспондента агентства URA.RU из Московского городского суда также не поступило.