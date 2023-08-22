В пожаре в Ноябрьске сгорели четыре машины и мотоцикл. Фото

23 августа 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Пожар возник на бывшей территории магазина «Колеса даром» Фото: Московец Илья © URA.RU В пожаре, который произошел ночью 23 августа в Ноябрьске, ЯНАО, пострадали четыре машины и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба ямальского управления МЧС. «Происходило горение внутри гаражного бокса. В результате пожара огнем и высокой температурой повреждены отделочные материалы и имущество внутри бокса на площади 70 м², также повреждены 4 легковых автомобиля и мотоцикл», — говорится в сообщении. Известно, что огнем повреждены автомобили Chevrolet Niva, Нива, Toyota Camry; ВАЗ 2107, а так же мотоцикл Honda. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования? пострадавших нет.

В пожаре, который произошел ночью 23 августа в Ноябрьске, ЯНАО, пострадали четыре машины и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба ямальского управления МЧС. «Происходило горение внутри гаражного бокса. В результате пожара огнем и высокой температурой повреждены отделочные материалы и имущество внутри бокса на площади 70 м², также повреждены 4 легковых автомобиля и мотоцикл», — говорится в сообщении. Известно, что огнем повреждены автомобили Chevrolet Niva, Нива, Toyota Camry; ВАЗ 2107, а так же мотоцикл Honda. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования? пострадавших нет.