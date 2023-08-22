22 августа 2023
21 августа 2023

В пожаре в Ноябрьске сгорели четыре машины и мотоцикл. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, склад, огонь, пожарный
Пожар возник на бывшей территории магазина «Колеса даром» Фото:

В пожаре, который произошел ночью 23 августа в Ноябрьске, ЯНАО, пострадали четыре машины и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба ямальского управления МЧС.

«Происходило горение внутри гаражного бокса. В результате пожара огнем и высокой температурой повреждены отделочные материалы и имущество внутри бокса на площади 70 м², также повреждены 4 легковых автомобиля и мотоцикл», — говорится в сообщении.

Известно, что огнем повреждены автомобили Chevrolet Niva, Нива, Toyota Camry; ВАЗ 2107, а так же мотоцикл Honda. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования? пострадавших нет.

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В пожаре, который произошел ночью 23 августа в Ноябрьске, ЯНАО, пострадали четыре машины и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба ямальского управления МЧС. «Происходило горение внутри гаражного бокса. В результате пожара огнем и высокой температурой повреждены отделочные материалы и имущество внутри бокса на площади 70 м², также повреждены 4 легковых автомобиля и мотоцикл», — говорится в сообщении. Известно, что огнем повреждены автомобили Chevrolet Niva, Нива, Toyota Camry; ВАЗ 2107, а так же мотоцикл Honda. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования? пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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