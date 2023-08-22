22 августа 2023

The Telegraph: нехватка личного состава в ВСУ будет фатальна для Киева

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Украинская армия из-за фатальных потерь теряет боеспособность Фото:

Нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может быть фатальной в противостоянии с армией России. На это обратил внимание эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — передает The Telegraph высказывание Кларка.

По мнению эксперта, растущие потери и осенние дожди уничтожат боеспособность ВСУ. Украинская армия безуспешно старается выиграть время, перед массированным огнем российской артиллерии.

Ранее в администрации США отказались комментировать статью в газете The Washington Post о снижении боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за уничтожения их наиболее подготовленных бойцов и нехватки боеприпасов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что не готов отвечать на такие вопросы за украинское министерство обороны.

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Нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может быть фатальной в противостоянии с армией России. На это обратил внимание эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. «Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — передает The Telegraph высказывание Кларка. По мнению эксперта, растущие потери и осенние дожди уничтожат боеспособность ВСУ. Украинская армия безуспешно старается выиграть время, перед массированным огнем российской артиллерии. Ранее в администрации США отказались комментировать статью в газете The Washington Post о снижении боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за уничтожения их наиболее подготовленных бойцов и нехватки боеприпасов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что не готов отвечать на такие вопросы за украинское министерство обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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