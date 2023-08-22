The Telegraph: нехватка личного состава в ВСУ будет фатальна для Киева 23 августа 2023 в 04:34 Размер текста - 17 + Украинская армия из-за фатальных потерь теряет боеспособность Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может быть фатальной в противостоянии с армией России. На это обратил внимание эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. «Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — передает The Telegraph высказывание Кларка. По мнению эксперта, растущие потери и осенние дожди уничтожат боеспособность ВСУ. Украинская армия безуспешно старается выиграть время, перед массированным огнем российской артиллерии. Ранее в администрации США отказались комментировать статью в газете The Washington Post о снижении боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за уничтожения их наиболее подготовленных бойцов и нехватки боеприпасов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что не готов отвечать на такие вопросы за украинское министерство обороны. Нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может быть фатальной в противостоянии с армией России. На это обратил внимание эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. «Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — передает The Telegraph высказывание Кларка. По мнению эксперта, растущие потери и осенние дожди уничтожат боеспособность ВСУ. Украинская армия безуспешно старается выиграть время, перед массированным огнем российской артиллерии. Ранее в администрации США отказались комментировать статью в газете The Washington Post о снижении боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за уничтожения их наиболее подготовленных бойцов и нехватки боеприпасов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что не готов отвечать на такие вопросы за украинское министерство обороны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям