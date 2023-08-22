22 августа 2023

Минздрав включил помощь ветеранам СВО в госпрограмму «Развитие здравоохранения»

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Курган, поликлиника, рентген, флюорография, больница
Помощь ветеранам СВО и поддержка новых регионов начнется с 2024 года Фото:

В государственной программе «Развитие здравоохранения» на 2024 год от Минздрава РФ появится помощь ветеранам спецоперации на Украине. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«??Принципиально новыми направлениями в программе стали поддержка участников спецоперации и работа на новых территориях [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области]. Целевые показатели, сроки и объемы [поддержки] будут опубликованы позже», — передает слова Ларисы Попович «Ведомости».

Постановление о новых мерах поддержки вступит в силу с 1 января 2024 года. Также новой задачей госпрограммы «Развитие здравоохранения» станет развитие домена «Здравоохранение». На нем будут собраны все медицинские сервисы, где можно записаться online на прием к врачу или получить рецепт на лекарства.

Ранее в России планировали изменить систему надзора за качеством медпомощи. Основным изменением станет риск-ориентированный подход, влияющий на качество медицинских услуг.

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В государственной программе «Развитие здравоохранения» на 2024 год от Минздрава РФ появится помощь ветеранам спецоперации на Украине. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «??Принципиально новыми направлениями в программе стали поддержка участников спецоперации и работа на новых территориях [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области]. Целевые показатели, сроки и объемы [поддержки] будут опубликованы позже», — передает слова Ларисы Попович «Ведомости». Постановление о новых мерах поддержки вступит в силу с 1 января 2024 года. Также новой задачей госпрограммы «Развитие здравоохранения» станет развитие домена «Здравоохранение». На нем будут собраны все медицинские сервисы, где можно записаться online на прием к врачу или получить рецепт на лекарства. Ранее в России планировали изменить систему надзора за качеством медпомощи. Основным изменением станет риск-ориентированный подход, влияющий на качество медицинских услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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