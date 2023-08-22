Минздрав включил помощь ветеранам СВО в госпрограмму «Развитие здравоохранения»

В государственной программе «Развитие здравоохранения» на 2024 год от Минздрава РФ появится помощь ветеранам спецоперации на Украине. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
«??Принципиально новыми направлениями в программе стали поддержка участников спецоперации и работа на новых территориях [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области]. Целевые показатели, сроки и объемы [поддержки] будут опубликованы позже», — передает слова Ларисы Попович «Ведомости».
Постановление о новых мерах поддержки вступит в силу с 1 января 2024 года. Также новой задачей госпрограммы «Развитие здравоохранения» станет развитие домена «Здравоохранение». На нем будут собраны все медицинские сервисы, где можно записаться online на прием к врачу или получить рецепт на лекарства.
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