Минздрав включил помощь ветеранам СВО в госпрограмму «Развитие здравоохранения»

23 августа 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Помощь ветеранам СВО и поддержка новых регионов начнется с 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В государственной программе «Развитие здравоохранения» на 2024 год от Минздрава РФ появится помощь ветеранам спецоперации на Украине. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «??Принципиально новыми направлениями в программе стали поддержка участников спецоперации и работа на новых территориях [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области]. Целевые показатели, сроки и объемы [поддержки] будут опубликованы позже», — передает слова Ларисы Попович «Ведомости». Постановление о новых мерах поддержки вступит в силу с 1 января 2024 года. Также новой задачей госпрограммы «Развитие здравоохранения» станет развитие домена «Здравоохранение». На нем будут собраны все медицинские сервисы, где можно записаться online на прием к врачу или получить рецепт на лекарства. Ранее в России планировали изменить систему надзора за качеством медпомощи. Основным изменением станет риск-ориентированный подход, влияющий на качество медицинских услуг.

В государственной программе «Развитие здравоохранения» на 2024 год от Минздрава РФ появится помощь ветеранам спецоперации на Украине. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «??Принципиально новыми направлениями в программе стали поддержка участников спецоперации и работа на новых территориях [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области]. Целевые показатели, сроки и объемы [поддержки] будут опубликованы позже», — передает слова Ларисы Попович «Ведомости». Постановление о новых мерах поддержки вступит в силу с 1 января 2024 года. Также новой задачей госпрограммы «Развитие здравоохранения» станет развитие домена «Здравоохранение». На нем будут собраны все медицинские сервисы, где можно записаться online на прием к врачу или получить рецепт на лекарства. Ранее в России планировали изменить систему надзора за качеством медпомощи. Основным изменением станет риск-ориентированный подход, влияющий на качество медицинских услуг.