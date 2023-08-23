Вице-губернатор ХМАО реабилитирует бывших югорских чиновников, осевших в Тюмени

23 августа 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Из Тюмени в ХМАО планируют вернуться два известных культурных деятеля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова готовит реабилитацию старой команды департамента культуры — бывших югорских чиновников, которые проработали после увольнения в Тюмени, но так и не смогли там прижиться. Об этом URA.RU рассказал источник в культурном истеблишменте округа. «Шумакова планирует вернуть старую команду департамента культуры: экс-директора Надежду Казначееву и бывшего руководителя „Центра искусств для одаренных детей Севера“ Александра Березина. Оба после увольнения из югорских учреждений подались в Тюмень, но карьера в соседнем регионе не сложилась», — сообщает инсайдер. Казначеева возглавляла департамент культуры ХМАО до 2019 года, а затем уволилась и переехала в Тюмень, где стала руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. В 2021 году она подала в отставку и перешла на работу в ТГИК, получив должность проректора по общим вопросам. «У нее произошел конфликт с ректоратом. По слухам, Казначеева осталась недовольна размером зарплаты и небольшими отпускными. Из-за возраста она вряд ли сможет рассчитывать на руководящий пост», — прокомментировал другой собеседник URA.RU, близкий к департаменту культуры. Березин покинул пост руководителя «Центра искусств для одаренных детей Севера» в 2020-м году. Он возглавлял Тюменскую филармонию до 14 июля 2023 года, но контракт на следующий год с ним продлевать не стали. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о назначении на пост директора Тюменской филармонии бывшего заместителя депкультуры Владимира Фризена. Он сменил на посту Березина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова готовит реабилитацию старой команды департамента культуры — бывших югорских чиновников, которые проработали после увольнения в Тюмени, но так и не смогли там прижиться. Об этом URA.RU рассказал источник в культурном истеблишменте округа. «Шумакова планирует вернуть старую команду департамента культуры: экс-директора Надежду Казначееву и бывшего руководителя „Центра искусств для одаренных детей Севера“ Александра Березина. Оба после увольнения из югорских учреждений подались в Тюмень, но карьера в соседнем регионе не сложилась», — сообщает инсайдер. Казначеева возглавляла департамент культуры ХМАО до 2019 года, а затем уволилась и переехала в Тюмень, где стала руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. В 2021 году она подала в отставку и перешла на работу в ТГИК, получив должность проректора по общим вопросам. «У нее произошел конфликт с ректоратом. По слухам, Казначеева осталась недовольна размером зарплаты и небольшими отпускными. Из-за возраста она вряд ли сможет рассчитывать на руководящий пост», — прокомментировал другой собеседник URA.RU, близкий к департаменту культуры. Березин покинул пост руководителя «Центра искусств для одаренных детей Севера» в 2020-м году. Он возглавлял Тюменскую филармонию до 14 июля 2023 года, но контракт на следующий год с ним продлевать не стали. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о назначении на пост директора Тюменской филармонии бывшего заместителя депкультуры Владимира Фризена. Он сменил на посту Березина.