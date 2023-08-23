Вице-губернатор ХМАО реабилитирует бывших югорских чиновников, осевших в Тюмени

Заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова готовит реабилитацию старой команды департамента культуры — бывших югорских чиновников, которые проработали после увольнения в Тюмени, но так и не смогли там прижиться. Об этом URA.RU рассказал источник в культурном истеблишменте округа.
«Шумакова планирует вернуть старую команду департамента культуры: экс-директора Надежду Казначееву и бывшего руководителя „Центра искусств для одаренных детей Севера“ Александра Березина. Оба после увольнения из югорских учреждений подались в Тюмень, но карьера в соседнем регионе не сложилась», — сообщает инсайдер.
Казначеева возглавляла департамент культуры ХМАО до 2019 года, а затем уволилась и переехала в Тюмень, где стала руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. В 2021 году она подала в отставку и перешла на работу в ТГИК, получив должность проректора по общим вопросам. «У нее произошел конфликт с ректоратом. По слухам, Казначеева осталась недовольна размером зарплаты и небольшими отпускными. Из-за возраста она вряд ли сможет рассчитывать на руководящий пост», — прокомментировал другой собеседник URA.RU, близкий к департаменту культуры.
Березин покинул пост руководителя «Центра искусств для одаренных детей Севера» в 2020-м году. Он возглавлял Тюменскую филармонию до 14 июля 2023 года, но контракт на следующий год с ним продлевать не стали.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о назначении на пост директора Тюменской филармонии бывшего заместителя депкультуры Владимира Фризена. Он сменил на посту Березина.
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